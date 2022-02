Ocugen, Inc. annonce que la FDA américaine lève le blocage clinique de la soumission de sa demande de nouveau médicament expérimental pour son candidat vaccin COVID-19 COVAXIN™ ; (BBV152)

Ocugen, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a levé sa suspension clinique de la demande de nouveau médicament expérimental (IND) de la société pour évaluer le candidat vaccin COVID-19, BBV152, connu sous le nom de COVAXIN™ ; en dehors des États-Unis. COVAXIN㬱 ; est un candidat vaccin expérimental COVID-19 inactivé à virion entier qui utilise la même plateforme de fabrication de cellules vero que celle utilisée pour la production de vaccins contre la polio depuis des décennies. COVAXIN㬱 ; (BBVI52) est un produit candidat vaccin expérimental aux États-Unis. Il a été développé par Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) – ; National Institute of Virology (NIV). COVAXIN㬱 ; est un vaccin hautement purifié et inactivé qui est fabriqué à l'aide d'une plateforme de fabrication de cellules vero.