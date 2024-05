Ocular Therapeutix, Inc. est une société biopharmaceutique. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de thérapies pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la rétinopathie diabétique et d'autres maladies et conditions de l'œil. Son premier produit commercial, DEXTENZA, est destiné au traitement de l'inflammation et de la douleur oculaires à la suite d'une chirurgie ophtalmique et des démangeaisons oculaires associées à la conjonctivite allergique. Elle développe également deux autres produits en phase clinique, OTX-DED (insert intracanaliculaire de dexaméthasone) pour le traitement à court terme des signes et symptômes de la sécheresse oculaire, et OTX-CSI (insert intracanaliculaire de cyclosporine) pour le traitement chronique de la sécheresse oculaire. Elle mène actuellement un essai clinique pivot de phase III pour évaluer AXPAXLI dans le traitement de la DMLA humide. Son portefeuille clinique comprend également PAXTRAVA, qui est en phase III de développement clinique pour le traitement du glaucome primaire à angle ouvert ou de l'hypertension oculaire.

Secteur Produits pharmaceutiques