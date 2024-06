Oculis Holding AG est une société basée en Suisse, principalement engagée dans le secteur de la biotechnologie. La société se concentre sur le développement de traitements des maladies oculaires pour l'ophtalmologie. Ses produits comprennent OCS-01, basé sur la technologie OPTIREACH, un candidat rétinien topique pour l'œdème maculaire diabétique (OMD) ; OCS-02, un candidat biologique topique pour la sécheresse oculaire sous la forme d'un fragment d'anticorps à chaîne unique ; et OCS-05, un candidat modificateur de la maladie pour la névrite optique aiguë (NAO) et pour d'autres troubles neuro-ophtalmologiques tels que le glaucome, la rétinopathie diabétique, l'atrophie géographique, et la kératite neurotrophique. La société est présente aux États-Unis, en Europe et en Chine. Ocullis fournit des traitements à des patients du monde entier.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale