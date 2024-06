Onity Group Inc, anciennement Ocwen Financial Corporation, est une société de services financiers qui fournit des services et octroie des prêts hypothécaires à terme et inversés par l'intermédiaire de ses marques PHH Mortgage et Liberty Reverse Mortgage. La société opère à travers trois segments : Servicing, Originations, et Corporate Items and Other. Le secteur des services comprend deux composantes, les MSR détenus et le portefeuille de sous-services. Le secteur investit son capital pour financer l'achat et l'émission de droits de gestion de prêts hypothécaires (MSR) et d'avances de gestion. Le segment Originations achète des MSR par le biais d'achats de portefeuilles en vrac, de contrats d'achat de flux avec son réseau de sociétés hypothécaires et d'institutions financières, et par la participation aux programmes Agency Cash Window (ou Co-Issue). Le segment Corporate Items and Other comprend les revenus et les dépenses des services de soutien aux entreprises, des entités inactives et de ses autres activités commerciales qui sont individuellement insignifiantes.

Secteur Banques