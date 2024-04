Oddity Tech Ltd est une société basée en Israël, engagée dans le secteur de la beauté et du bien-être au niveau moléculaire. La société exploite une plateforme technologique sous sa propre marque sur Internet, dont l'objectif est de soutenir un portefeuille de marques et de services liés au marché de la beauté et du bien-être et de développer des produits personnalisés en fonction des souhaits des clients de la société. La société utilise des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique pour faire correspondre un produit physique. Des modèles biologiques avancés et des outils basés sur l'apprentissage automatique sont utilisés pour trouver de nouvelles molécules à des fins de beauté et de bien-être. La société est active dans la recherche et le développement dans des domaines tels que la science des données, l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur afin d'améliorer ses produits.

Secteur Produits cosmétiques