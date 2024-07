Oddity Tech Ltd. a annoncé la nomination de Yehoshua (Shuki) Nir en tant qu'administrateur indépendant de la société et membre du comité d'audit, avec effet immédiat. M. Nir apporte au conseil d'administration de la société plus de deux décennies d'expérience en matière de leadership stratégique. Il est directeur général du marketing de SolarEdge Technologies Inc. et membre du conseil d'administration de Kornit Digital Ltd. et de Cardo Systems Ltd. Il était auparavant administrateur d'ironSource Ltd. et a occupé des fonctions stratégiques et de direction dans diverses entreprises technologiques, notamment en tant que cofondateur et PDG de MindEcho Inc. Il est titulaire d'un MBA, d'un LLB et d'un BA (comptabilité) de l'Université de Tel Aviv.