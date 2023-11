Odfjell SE est une entreprise norvégienne engagée dans l'industrie maritime. La société est engagée dans la fourniture de services de transport maritime et de stockage de produits chimiques et d'autres liquides spécialisés en vrac. La société a deux secteurs d'exploitation à déclarer : Les chimiquiers et les terminaux de réservoirs. Le segment Chemical Tankers implique un service "autour du monde", desservant des ports en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Asie, en Australie et en Afrique. Le segment des terminaux-citernes propose le stockage de divers produits chimiques et pétroliers et est exploité par le biais de coentreprises, sa part étant détenue par la filiale Odfjell Terminals BV. En outre, ce segment joue un rôle opérationnel important dans le programme de consolidation des cargaisons afin de réduire le temps que ses navires passent dans les ports, de réduire ainsi les émissions dans les ports, et de permettre à la société d'être l'un des leaders mondiaux des services combinés de transport et de stockage.