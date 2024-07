Odyssean Investment Trust PLC - Small Companies Investment Trust basé à Londres - annonce un prix d'émission de 174 pence par action, soit une prime de 1,0 % par rapport à la valeur de l'actif net cumulé par action au 16 juillet. La société avait annoncé vendredi un plan de placement et une offre séparée de Winterflood Retail Access Platform. La société a commencé le placement après avoir reçu un avis d'un investisseur intéressé par les actions d'Odyssean. Le placement et l'offre au détail ont été clôturés aujourd'hui et les résultats seront annoncés jeudi.

Cours actuel de l'action : 175,23 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 10

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

