L'avis des actionnaires est nécessaire pour une importante affaire d'arbitrage dans le cadre de la procédure d'Odyssey Marine (NASDAQ:OMEX) contre le Mexique

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Green River Asset Management vient de publier un rapport demandant l'avis des actionnaires à l'égard de la direction d'Odyssey Marine Exploration, Inc. (NASDAQ:OMEX) ("Odyssey") sur la question d'un intérêt de pré-attribution. L'article est consultable à l'adresse https://greenriverassetmanagement.wordpress.com/ Le rapport note que l'intérêt de pré-attribution représente un élément d'une importance cruciale pour les actionnaires étant donné que la décision arbitrale d'OMEX est extrêmement sensible à ce taux. Toutefois, l'étude réalisée par Green River indique que les experts quantiques d'Odyssey ont demandé un taux d'intérêt de pré-attribution ne couvrant que la moitié des coûts encourus durant la période de pré-attribution. Les actionnaires d'Odyssey et de la filiale Exploraciones Oceanicas doivent se familiariser avec les questions relatives à l'intérêt de pré-attribution et communiquer leur avis à la direction car il est dans leur intérêt supérieur de le faire. Le rapport aidera les actionnaires à maîtriser rapidement la question en leur fournissant des analyses et des sources d'informations indépendantes. Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse peut inclure des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, Section 27A du Securities Act de 1933 et Section 21E du Securities Act de 1934. Certains facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent dans la section "Risk Factors" de la Partie I, Article 1A du rapport annuel d'Odyssey sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, et dans les autres rapports d'Odyssey déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats possibles du sujet abordé dans les présentes dépendront d'événements futurs imprévisibles, dont beaucoup se trouvent en dehors du contrôle d'Odyssey ou de Drumcliffe. Dès lors, aucune garantie n'est faite quant à la concrétisation d'un résultat escompté. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210910005490/fr/

