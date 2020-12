OENEO : fait mieux que résister

Oeneo progresse de près de 4% à 10,86 euros soutenu par des résultats semestriels "résilients". Certes, le fabricant de bouchons de lièges et de tonneaux pour l'élevage du vin a été pénalisé par la Covid mais la baisse du prix du liège combinée à une productivité accrue dans les tonneaux ont permis de largement limité la casse. Sur la période de six mois close fin septembre, le groupe contrôlé par Rémy Cointreau a accusé un repli de 4,5% de son bénéfice net à 14,2 millions d'euros.



De son côté, le résultat opérationnel courant ressort à 21 millions d'euros, en recul de 9,9%, d'où il découle une marge opérationnelle de 16%. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 131,2 millions d'euros, en repli de 8,3 %.



Fort de la solidité de son modèle, le groupe entend continuer à renforcer ses parts de marché au second semestre tout en préservant ses marges dans un contexte toujours incertain, marqué par les récentes nouvelles mesures de restrictions notamment en Europe et par les incendies californiens qui impactent la récolte américaine 2020.



LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de 13,5 euros dans le sillage de cette publication.



Même si le message du groupe reste prudent pour le second semestre, le broker comprend que le second confinement en France et les mesures de restrictions sanitaires toujours en cours en Europe ont moins d'impacts qu'au printemps dernier.



Ceci laisse espérer un second semestre sans doute un peu meilleur que le premier au plan de l'activité, avec toujours une très forte résilience des marges, indique le courtier.



Dans ce cadre, il a légèrement relevé ses estimations, notamment au niveau du résultat opérationnel courant à 41 millions contre 39 millions précédemment.