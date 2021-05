OENEO : a très bien résisté à la crise sanitaire

Oeneo (stable à 11,24 euros) résiste au vent de défiance qui agite les marchés actions. Le fabricant de bouchons et de tonneaux dédiés à la filière viticole est contrôlé indirectement par Rémy Cointreau via Andromède (71,6% du capital), société de la famille Hériard Dubreuil. A ce titre, son flottant est limité à 12,2% du capital, ce qui constitue un élément justifiant cette résistance. Mais pas seulement, le groupe français affiche également sa résilience à la crise sanitaire.



Au quatrième trimestre de son exercice 2020/2021, clos fin mars, son chiffre d'affaires a reculé de seulement 2,7% (-2,3% en comparable) à 76,2 millions d'euros.



Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel à 272,8 millions, en baisse limitée de 6% (-5,1% à taux de change constant).



Dans une note publiée ce matin, LCM MidCap Partners a salué " l'atterrissage meilleur qu'anticipé " du groupe dont le chiffre d'affaires a dépassé de trois millions ses attentes. Le bureau d'études a souligné la capacité d'Oeneo à remarquablement résister au contexte sanitaire et à la fermeture des Cafés-Hôtels-Restaurants dans de nombreux pays.



La Division Bouchage affiche un chiffre d'affaires en repli de 2% à 57,6 millions, mais a connu " un mois de mars record et prometteur ". Comme sur les trimestres précédents, l'activité est demeurée portée par les segments les plus hauts de gamme, avec des évolutions très favorables sur la gamme biosourcée Origine by Diam et les gammes Diam 10 et 30, accompagnées d'une bonne tenue des prix.



La poursuite des effets des plans d'optimisation, de baisse des prix du liège et les puissants effets volumes du second semestre, conduisent le groupe à anticiper une sensible remontée de la marge opérationnelle de la division à près de 20% (vs 18,5% l'an passé).



Le recul reste plus marqué dans la Division Elevage (tonnellerie), -4,7% à 18,6 millions, en raison du décalage conjoncturel des investissements par les vignerons. Il a reculé de 3% en comparable.



L'analyste souligne que le pôle Elevage termine également mieux que prévu l'exercice, profitant toujours d'une bonne tenue des activités, notamment en Cognac en France et sur les grands contenants. Sa marge opérationnelle aura bien résisté en annuel (stable autour de 12,3%) malgré le recul de son chiffre d'affaires.



Pour l'exercice clos, Oeneo table sur une marge opérationnelle courante annuelle au moins égale à celle réalisée au premier semestre (pour rappel 16%), soit un niveau supérieur à l'exercice précédent.



En conséquence, le broker a assez sensiblement relevé sa séquence de prévisions de résultats, avec notamment une anticipation de résultat opérationnel courant 2020-21 rehaussée de près de 10%.



S'agissant des perspectives, le management se montre très optimiste pour le pôle Bouchage dont la dynamique de prises de commandes semble actuellement très soutenue, en liaison avec la levée progressive des restrictions sanitaires, souligne l’intermédiaire.



En revanche ajoute-t-il, les tendances pour le pôle Elevage sont plus mitigées, avec une activité entrevue plutôt stable, du fait d'importants stocks de barriques neuves à absorber aux Etats-Unis. A cet élément se rajoute l'incertitude qui plane sur les prochaines récoltes après les gelées de ce printemps en France et en Europe du Sud.



In fine, LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 13,5 euros sur le titre.