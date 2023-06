Oeneo : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d'affaires 2022-2023 d'Oeneo s’élève à 348,2 millions d'euros, en hausse de 6,8% par rapport à l’exercice précédent. Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 millions d'euros, en progression de 1,2%. La marge opérationnelle courante ressort à 15,7% du chiffre d'affaires, en ligne avec les prévisions du groupe. Le résultat opérationnel progresse à 52,2 millions d'euros, soit une hausse de 6,1% liée à la baisse des charges non courantes, à 2,4 millions d'euros. Son résultat net est en hausse de 10,8%, à 41,2 millions d'euros.



Les capitaux propres s'élèvent à 343 millions d'euros contre 338,6 au 31 mars 2022.



Le free cash-flow s'établit ainsi à 21,5 millions d'euros en légère augmentation, affecté en partie au remboursement de la dette bancaire à hauteur de 12,3 millions d'euros et au paiement des intérêts pour 1,4 millions d'euros.



La bonne situation financière et la génération de cash-flow structurelle du Groupe amène le Conseil d'Administration à proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement en numéraire d'un dividende de 0,70 euro par action (0,35 euro à titre ordinaire et 0,35 euro à titre exceptionnel) au titre de l'exercice 2022-2023.