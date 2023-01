Oeneo : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 décembre 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 17 422

Solde en espèces : 254 797,64 €

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 15 366 titres 213 518,29 € 162 transactions VENTE 15 575 titres 221 066,73 € 195 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 17 631

Solde en espèces : 247 249,20 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye / Nawel Naamane

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34 /

annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 162 15 366 213 518,29 195 15 575 221 066,73 01/07/2022 0 0 0 1 28 397,6 04/07/2022 1 250 3500 3 115 1638,75 05/07/2022 0 0 0 0 60 852 06/07/2022 0 0 0 0 100 1420 07/07/2022 0 0 0 0 200 2857,5 08/07/2022 0 0 0 3 100 1420 11/07/2022 0 0 0 0 0 0 12/07/2022 0 0 0 0 0 0 13/07/2022 5 335 4690 0 0 0 14/07/2022 0 639 8890,09 0 0 0 15/07/2022 0 172 2370,5 0 40 556 18/07/2022 0 0 0 0 150 2075 19/07/2022 0 0 0 0 237 3265,46 20/07/2022 0 456 6302,1 0 1140 15864,7 21/07/2022 0 100 1390 0 0 0 22/07/2022 0 0 0 0 160 2232,5 25/07/2022 0 40 560 0 1150 16215 26/07/2022 0 150 2100 0 0 0 27/07/2022 0 0 0 0 200 2855 28/07/2022 0 0 0 5 497 7273,4 29/07/2022 0 0 0 1 2 29,5 01/08/2022 0 0 0 2 405 5956,42 02/08/2022 0 0 0 0 60 895,5 03/08/2022 0 0 0 0 40 600 04/08/2022 0 0 0 0 25 382,5 05/08/2022 0 0 0 0 25 387,5 08/08/2022 0 0 0 0 0 0 09/08/2022 0 0 0 0 2 30,7 10/08/2022 0 0 0 0 30 460,5 11/08/2022 0 0 0 0 25 385 12/08/2022 0 0 0 0 0 0 15/08/2022 0 0 0 0 121 1887,6 16/08/2022 0 0 0 0 0 0 17/08/2022 0 0 0 0 120 1940 18/08/2022 0 0 0 0 0 0 19/08/2022 0 0 0 0 0 0 22/08/2022 0 0 0 0 0 0 23/08/2022 0 0 0 0 30 493,5 24/08/2022 0 0 0 0 0 0 25/08/2022 0 0 0 0 0 0 26/08/2022 0 0 0 0 0 0 29/08/2022 0 0 0 0 0 0 30/08/2022 0 0 0 0 0 0 31/08/2022 0 0 0 0 0 0 01/09/2022 0 0 0 0 0 0 02/09/2022 0 0 0 0 0 0 05/09/2022 0 0 0 0 0 0 06/09/2022 0 0 0 0 50 782,5 07/09/2022 0 0 0 0 0 0 08/09/2022 0 0 0 0 0 0 09/09/2022 0 0 0 0 0 0 12/09/2022 0 0 0 0 0 0 13/09/2022 0 0 0 0 25 406,25 14/09/2022 0 0 0 0 0 0 15/09/2022 0 0 0 0 0 0 16/09/2022 0 0 0 0 0 0 19/09/2022 0 0 0 0 0 0 20/09/2022 0 0 0 0 0 0 21/09/2022 0 0 0 0 0 0 22/09/2022 0 0 0 0 0 0 23/09/2022 0 0 0 0 0 0 26/09/2022 0 0 0 0 0 0 27/09/2022 0 0 0 0 0 0 28/09/2022 0 0 0 0 0 0 29/09/2022 0 743 10402 0 175 2502,5 30/09/2022 0 0 0 0 153 2209,11 03/10/2022 0 0 0 0 0 0 04/10/2022 0 342 4788 0 83 1184,45 05/10/2022 0 0 0 4 191 2723,79 06/10/2022 0 0 0 1 1 14,45 07/10/2022 0 0 0 0 182 2625,55 10/10/2022 0 0 0 0 0 0 11/10/2022 0 0 0 0 41 588,6 12/10/2022 0 0 0 0 0 0 13/10/2022 15 710 9940 1 1 14,6 14/10/2022 0 0 0 3 115 1625 17/10/2022 5 344 4816 4 12 169,35 18/10/2022 0 0 0 5 338 4799,6 19/10/2022 0 600 8377,5 0 50 702,5 20/10/2022 5 602 8365,21 2 73 1020,95 21/10/2022 0 117 1625,45 0 222 3122,9 24/10/2022 3 258 3578,31 0 0 0 25/10/2022 1 140 1946 1 77 1070,3 26/10/2022 8 633 8744,07 5 50 690 27/10/2022 3 55 759 8 442 6138,72 28/10/2022 4 175 2439,05 9 212 2965,5 31/10/2022 0 0 0 8 378 5296,5 01/11/2022 0 0 0 4 255 3597,74 02/11/2022 0 0 0 4 158 2282,55 03/11/2022 0 0 0 0 189 2715,85 04/11/2022 0 0 0 3 68 986,05 07/11/2022 0 0 0 0 370 5439 08/11/2022 0 623 8637,33 0 300 4200 09/11/2022 7 450 6272,51 6 345 4837,25 10/11/2022 13 476 6597,36 6 289 4036 11/11/2022 15 261 3627,9 5 302 4212,9 14/11/2022 15 817 11314,88 1 400 5580 15/11/2022 9 408 5641,86 1 23 320,85 16/11/2022 6 210 2891,26 0 0 0 17/11/2022 7 227 3116,14 1 3 41,55 18/11/2022 5 75 1031,25 5 250 3450 21/11/2022 0 300 4110 0 155 2131,25 22/11/2022 0 0 0 5 78 1074,7 23/11/2022 2 196 2704,8 3 126 1745,1 24/11/2022 5 253 3491,7 6 489 6813,19 25/11/2022 5 600 8224,98 2 32 440 28/11/2022 0 200 2740 0 95 1308,9 29/11/2022 0 555 7613,05 0 101 1391,5 30/11/2022 0 100 1370 0 16 219,2 01/12/2022 0 0 0 12 888 12412,38 02/12/2022 0 91 1274 0 267 3795,7 05/12/2022 0 0 0 1 100 1420 06/12/2022 0 0 0 0 45 637 07/12/2022 0 0 0 2 73 1040,9 08/12/2022 7 412 5740,11 1 1 14,05 09/12/2022 0 0 0 6 303 4262,76 12/12/2022 0 100 1400 0 135 1905,75 13/12/2022 0 0 0 2 25 355 14/12/2022 0 0 0 3 160 2285,5 15/12/2022 0 0 0 1 100 1430 16/12/2022 0 0 0 5 173 2500,51 19/12/2022 0 0 0 9 256 3715,3 20/12/2022 0 0 0 0 25 362,5 21/12/2022 0 0 0 7 90 1293,8 22/12/2022 7 816 11398,87 5 150 2205 23/12/2022 3 26 361,4 3 80 1124 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 0 0 0 100 1415 28/12/2022 0 0 0 6 180 2563 29/12/2022 0 0 0 5 116 1671,35 30/12/2022 6 1309 18375,61 9 331 4808,9

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xW+fk8Ztk5yYyJ1tY5hqbmJjaZiSxmSVa2ecxWqaaZuWnW6TxZtmmJSZZnBonWhr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77835-cp-oeneo-bilan-semestriel-janvier-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews