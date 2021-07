Chiffre d'affaires (M€) 2021-2022 2020-2021 Variation Variation a taux de change constants 1er trimestre (AVRIL – JUIN) 77,1 57,9 +33,2% +33,0% Bouchage 59,4 42,5 +39,9% +39,2% Élevage 17,7 15,4 +15,0% +15,8%

Le Groupe Oeneo réalise un très bon début d'exercice 2021-2022, enregistrant un chiffre d'affaires de 77,1 M€ en croissance de +33,2%. Cette performance, amplifiée par une base de comparaison favorable (l'activité était en recul de -15,2% sur le T1 2020-2021 en raison des fortes restrictions liées à la crise sanitaire), constitue le 1er trimestre le plus haut historique réalisé par le Groupe. La croissance est ainsi de +12,9% par rapport au 1er trimestre 2019-2020 (68,3 M€), la référence avant Covid-19.

Dans un contexte plus porteur, l'activité Bouchage a été particulièrement bien orientée avec un chiffre d'affaires de 59,4 M€ en croissance de près de 40%, grâce à de nouveaux gains de parts de marché sur toutes les zones géographiques. L'activité Élevage réalise un niveau d'activité solide sur ce trimestre (+15,0%) sans avoir encore retrouvé le niveau avant Covid-19 sur un marché toujours marqué par la prudence conjoncturelle des donneurs d'ordre.

Ce très bon premier trimestre de l'exercice 2021-2022 confirme la capacité du Groupe à retrouver une trajectoire de croissance dès que le contexte sera totalement normalisé, grâce à son positionnement premium sur les marchés du Bouchage et de l'Élevage et à ses positions internationales. Compte tenu d'une base de comparaison plus élevée, le Groupe vise une croissance modérée sur les prochains trimestres d'autant que la volumétrie des vendanges dans l'hémisphère nord sera impactée par les gels printaniers en Europe et les incendies aux Etats-Unis.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : TRES FORTE CROISSANCE

La division enregistre un chiffre d'affaires record pour un premier trimestre de 59,4 M€, en hausse de 39,9% par rapport au T1 2020-2021 et de +19,9% par rapport au T1 2019-2020. La performance qui a bénéficié d'un effet reprise lié à la réouverture du marché CHR, continue d'être portée par les ventes de Bouchons Diam, avec un fort rebond des volumes sur l'entrée de la gamme et le maintien d'une très bonne dynamique sur le haut de gamme, et notamment sur le bouchon biosourcé Origine by Diam.

Au niveau géographique, l'activité a été dynamique dans toutes les régions de Monde, avec le gain de nouveaux clients, la montée en puissance des commandes des clients récents et la récurrence des clients historiques.

Les ventes des autres marques bouchons technologiques ont également été solides permettant au Groupe de dépasser pour la première fois au total le cap des 700 millions de bouchons en liège vendus sur la période avril-juin.

Ce début d'exercice confirme l'ambition de dépasser le cap des 200 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022.

ELEVAGE : REBOND PROGRESSIF DE L'ACTIVITE

L'activité Élevage réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 17,7 M€ en progression de +15,0% par rapport au 1ER trimestre 2020-2021, mais encore inférieur de -5,5% par rapport au T1 2019-2020.

Le contexte de marché s'améliore progressivement mais reste encore marqué par un fort attentisme des donneurs d'ordre. Ces derniers ont tendance, pour certains d'entre eux, à décaler d'un an encore la reprise de leurs investissements en particulier en Californie, zone toujours marquée par les incendies de 2020.

En Europe, l'activité est plutôt mieux orientée avec une bonne performance commerciale qui a permis de capter en partie la reprise progressive du marché, malgré un volume de vendanges attendu cette année en recul en raison du gel printanier. La Division a notamment connu un trimestre à nouveau en croissance sur les grands contenants.

La Division s'attend prudemment à une année de transition, avant une reprise plus franche des investissements et reste concentrée sur les actions d'optimisation de la productivité et de la rentabilité.

Le groupe Oeneo publiera le 08 novembre 2021 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2021-2022.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

