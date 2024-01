Communiqué officiel de OENEO

Chiffre d'affaires (M€) 2023-2024 2022-2023 Variation Var à taux de change constant 3ème trimestre 71,3 88,7 -19,7% -19,3% Dont Bouchage 46,7 61,3 -23,9% -23.8% Dont Elevage 24,6 27,4 -10,3% -9,2% 9 mois 225,6 261,9 -13,9% -13,6% Dont Bouchage 147,2 180,2 -18,3% -18,3% Dont Elevage 78,4 81,8 -4,1% -3,2%

Le 3ème trimestre 2023-2024 s'inscrit dans une tendance similaire à celle des six premiers mois de l'exercice, amplifiée par une base de comparaison très élevée. Le 3ème trimestre 2022-2023 avait, en effet, enregistré une activité record, en hausse de +15%, portée par des commandes élevées des clients en anticipation des hausses de prix du début 2023. Le Bouchage est resté pénalisé sur la période par les ajustements de stocks des circuits de distribution et par une conjoncture difficile pour les clients. L'Elevage affiche un retrait moins marqué.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois 2023-2024 à 225,6 M€, soit une baisse de -13,9% par rapport à la même période 2022-2023 (-13,6% à taux de change constant).

Le Groupe anticipe un 4ème trimestre mieux orienté, lié au retour attendu des commandes des distributeurs en Bouchage et à une base de comparaison plus favorable. Oeneo s'attend sur l'année 2023-2024 à un taux de marge opérationnelle courante équivalent à celui du premier semestre de l'exercice.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : un 3ème trimestre dans la continuité du 1er semestre

Le 3ème trimestre s'est déroulé dans un contexte de marché toujours ralenti, accru par la poursuite de la stratégie de déstockage des principaux distributeurs qui avaient passé d'importantes commandes sur cette période l'an dernier, avant les hausses tarifaires de début 2023.

Cet effet de base défavorable se constate aussi chez les clients directs, notamment pour les bouchons d'entrée et milieu de gamme, sensibles au contexte inflationniste et à la baisse de leurs ventes. En revanche, les ventes de bouchons Diam haut de gamme font preuve d'une meilleure résistance et sont même en croissance sur certains segments et pays.

Le chiffre d'affaires 9 mois ressort ainsi à 147,2 M€, soit une baisse de -18,3% par rapport au niveau record de l'an dernier. La Division s'attend à un 4ème trimestre mieux orienté, sous l'effet d'une base de comparaison plus favorable et de la reprise progressive des commandes des distributeurs.

Le Groupe continue de s'attacher au maintien d'un taux de marge brute solide, afin de limiter l'impact de la baisse ponctuelle d'activité.

ÉLEVAGE : stabilité de l'activité hors négoce bois sur 9 mois

La division Elevage enregistre un retrait de son activité de -10,3% au 3ème trimestre 2023-2024, limité à -7,1% hors « négoce bois » non stratégique. Ce trimestre est principalement marqué par un rebond des ventes de grands contenants, alors que les ventes du segment « futailles », plutôt résilientes en Europe, sont impactées par un effet de base aux Etats-Unis, dû à la précocité des commandes sur le 2ème trimestre.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de la division de 78,4 M€ est réalisé sur des activités stratégiques quasi stable à 76,5 M€ et sur l'activité négoce de bois en retrait de 61% à 1,9 M€.

La Division vise, comme annoncé, un chiffre d'affaires proche de celui de l'an dernier sur ses activités stratégiques, hors négoce de bois. La mise en œuvre des leviers d'amélioration opérationnelle se poursuit, afin d'absorber le mieux possible l'impact de la hausse de la matière « bois » sur la rentabilité opérationnelle courante.

Le groupe Oeneo publiera le 13 MAI 2024 son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2023-2024

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam,Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

