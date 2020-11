Oeneo : RETOUR A UNE ACTIVITE QUASI STABLE AU DEUXIEME TRIMESTRE - TRES BONNE RESILIENCE DANS LE CONTEXTE COVID-19

Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2020-2021 2019-2020 Variation Var a taux change constant 2ème trimestre 73,3 74,7 -1,9% -0,6% Dont Bouchage 42,1 42,5 -1,1% +0,7% Dont Elevage 31,3 32,2 -2,9% -2,3% 1ER SEMESTRE 131,2 143,0 -8,3% -7,1% Dont Bouchage 84,6 92,1 -8,2% -6,8% Dont Elevage 46,6 50,9 -8,4% -7,8%

Le Groupe Oeneo réalise un deuxième trimestre très solide, en retrouvant un niveau d'activité proche de celui enregistré sur la même période l'exercice précédent malgré un contexte toujours peu favorable. L'offre complète sur l'ensemble de la chaine de valeur viticole et son empreinte internationale permettent au Groupe de se positionner sur les différentes opportunités du marché sur toutes les zones géographiques. Cette performance démontre la résilience de l'activité des deux divisions. Elle intègre également un effet rattrapage de commandes qui ont été décalées du premier au deuxième trimestre.

Grâce aux actions marketing maintenues pendant tout le premier semestre et à son agilité commerciale, le Groupe a gagné durant cette période de nouveaux clients, ce qui a permis de compenser la prudence conjoncturelle de certains clients historiques, pouvant les amener à réduire provisoirement leurs commandes.

Cette bonne performance trimestrielle atténue ainsi sensiblement le recul du chiffre d'affaires sur le premier semestre. Ce dernier se limite à -7% à taux de change constant, avec des évolutions homogènes selon les divisions.

Le Groupe est globalement en phase avec son plan de marche dans cette année particulière. La résilience du modèle se traduira également au niveau de la marge opérationnelle courante, dont le recul sera modéré malgré une moins bonne absorption des coûts fixes, liée à la baisse d'activité. Oeneo confirme ainsi la solidité de son modèle tout en restant prudent à court terme dans ce contexte incertain, marqué par les récentes mesures de restrictions ou de confinement notamment en Europe, et amplifié par les incendies californiens qui impactent la récolte américaine 2020.

commentaires par Division

BOUCHAGE : Croissance de +0,7% a donnees comparables au T2

La Division réalise un bon deuxième trimestre en enregistrant un chiffre d'affaires de 42,1 M€, en croissance à taux de change constant de +0,7%, en fort rebond par rapport à la performance du 1er trimestre. Sur le semestre, la Division limite ainsi son recul à -6,8% à taux de change constant.

Les tendances constatées sur le premier trimestre se sont confirmées sur l'ensemble du semestre. Les volumes de Bouchons Diam très haut de gamme (gamme biosourcée Origin et Diam 10 et 30) sont toujours très bien orientés et en hausse, confirmant leur pénétration croissante auprès des maisons viticoles les plus prestigieuses et le gain de nouveaux clients. Ce succès permet de compenser le recul conjoncturel des volumes sur le milieu de gamme, avec des clients prudents, principalement en Europe, dans leurs prévisions d'embouteillage.

En intégrant les autres bouchons technologiques qui complètent l'offre du Groupe, la Division est parvenue à franchir à nouveau le cap des 1 milliard de bouchons en liège vendus en un semestre.

Grâce à ses gains de parts de marché, la Division est confiante sur sa capacité à délivrer une performance solide sur l'ensemble de l'exercice malgré le contexte toujours incertain.

ELEVAGE : activite conforme aux attentes sur le 1er semestre

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires semestriel de 46,6 M€ en recul limité de -7,8% à taux de change constant, grâce à un deuxième trimestre solide et supérieur aux attentes initiales. La performance est tirée notamment par la France (+11% au deuxième trimestre, -2% sur le semestre) et par l'activité Grands contenants en Asie, avec de très belles commandes enregistrées en Chine.

La Division fait ainsi preuve d'une bonne résistance, malgré un contexte sanitaire ou météorologique (incendies en Californie) qui favorise l'attentisme des clients. Ces derniers peuvent ainsi décider de différer momentanément ou de reporter d'un an leurs investissements en futaille par exemple.

En s'appuyant sur sa base de clients fidèles et le gain de nouveaux clients, la Division vise à consolider cette tendance résiliente au second semestre et s'attend à une baisse modérée de son activité sur l'ensemble de l'exercice dans ce contexte inédit et particulier.

Le groupe Oeneo publiera ses resultats semestriels 2020-2021 le 3 decembre 2020 après bourse

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

