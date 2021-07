Oeneo : Rapport financier annuel 2020-2021

MESSAGE DES DIRIGEANTS

Le Groupe a réalisé un exercice 2020/2021 très performant malgré un contexte adverse marqué

par la pandémie mondiale, signe d'une grande résilience.

près un premier trimestre débuté en même temps que les confi nements mis en œuvre par de nombreux pays pour lutter contre le développement de la pandémie

de Covid-19, qui a eu pour effet de ralentir très significativement l'activité, le Groupe

a progressivement retrouvé son niveau d'activité d'avant Covid en terminant avec un Chiffre d'Affaires de 272,8 M€ soit un recul limité à - 5,1 %. Grâce à la bonne maîtrise de nos coûts, une poursuite de la croissance du segment Haut de gamme de nos produits et d'un coût des matières premières (bois et liège) favorables, le Résultat Opérationnel Courant (ROC) est en hausse de + 3,9 % à 46 M€, et le Résultat Net Part du Groupe progresse de + 11,2 % à 31,5 M€. La réduction de l'activité et la baisse du prix des matières premières couplés à une belle performance opérationnelle permet de réduire la dette nette consolidée à 5,1 M€. Le Groupe est donc totalement désendetté.

L'exercice 2020/2021 aura mis en perspective les facteurs favorables à la bonne résilience de notre activité et permis d'initier une démarche responsable vers la transformation durable de nos activités. Les équipes, le management et la direction se sont attachés à identifi er et comprendre les leviers sur lesquels agir pour réduire notre impact environnemental et pour contribuer aux enjeux sociaux et sociétaux liés à nos activités, penser les innovations nécessaires pour renforcer notre pérennité et travailler les nouvelles opportunités de développement. Ainsi, s'inscrivant dans la trajectoire des Accords de Paris, le Groupe ambitionne une réduction de ses émissions carbone de 50 % pour les scopes 1 et 2 à horizon 2025.

Cette recherche de conciliation des performances économiques et de durabilité ont pour ambition d'accompagner la transformation durable de la fi lière vitivinicole.

Au-delà de la capacité de résilience mise à l'épreuve durant cet exercice, nous sommes confi ants dans l'aptitude d'OENEO à générer à l'avenir des solutions innovantes, au service du vin et de ceux qui le font. Nous regardons ainsi l'avenir avec sérénité.