Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2021-2022 2020-2021 Variation Var a taux de change constants 4ème trimestre 90,5 76,2 +18,7% +18,7% Dont Bouchage 67,3 57,6 +16,9% +17,3% Dont Elevage 23,2 18,6 +24,3% +23,1% 12 MOIS 326,0 272,8 +19,5% +19,5% Dont Bouchage 232,6 185,7 +25,3% +25,2% Dont Elevage 93,4 87,1 +7,2% +7,3%

Le Groupe Oeneo réalise un excellent 4ème trimestre 2021-2022, avec un chiffre d'affaires de 90,5 M€, en croissance de +18,7% par rapport au 4ème trimestre 2020-2021 (+15,6% par rapport au 4ème trimestre 2019-2020). Celui-ci a bénéficié de la très bonne dynamique de croissance dans le Bouchage et a confirmé le retour à une activité plus porteuse en Elevage, après plusieurs trimestres perturbés par la crise sanitaire et les conditions météorologiques.

Le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 atteint ainsi 326,0 M€, soit une progression de +19,5% par rapport à l'exercice précédent (+12,2 % comparé à l'exercice 2019-2020). Pour la première fois, le Groupe franchit largement le cap des 300 M€ de chiffre d'affaires, illustrant sa capacité à fidéliser ses clients et à prendre de nouvelles parts de marché grâce à son positionnement premium et sa couverture mondiale.

Ce très bon niveau d'activité permettra d'atténuer l'impact sur la marge opérationnelle courante des tensions inflationnistes touchant les matières premières, les coûts de production et logistiques. Cette dernière devrait ainsi se maintenir à un niveau supérieur à 16,0% du chiffre d'affaires.

Commentaires du CA 2021-2022 par Division

BOUCHAGE : un exercice remarquable

La Division Bouchage a enregistré un nouveau record de ventes en 2021-2022. Le chiffre d'affaires annuel s'élève ainsi à 232,6 M€, en croissance de +25,2% à taux de change constants. Cette progression reflète des gains de parts de marché significatifs et une tendance à la reconstitution de stocks dans la phase de reprise après les divers confinements dans le monde.

Toutes les zones géographiques ont enregistré des croissances à 2 chiffres témoignant de cette dynamique mondiale.

Les ventes de bouchons Diam continuent de tirer cette croissance avec de fortes progressions sur tous les segments de la gamme, avec une mention particulière pour la gamme biosourcée Origine qui enregistre de beaux succès commerciaux en convainquant chaque année de nouveaux clients.

En ajoutant les autres bouchons technologiques, le Groupe a commercialisé plus de 2,7 milliards de bouchons en liège, soit une croissance en volume supérieure à 20% qui s'est accompagnée également d'un effet mix favorable et des hausses tarifaires passées sur l'exercice.

Malgré l'inflation conjoncturelle sur les coûts matières et de production qui s'est accentuée au second semestre, la marge opérationnelle courante fera preuve de résistance et devrait se situer sur l'ensemble de l'exercice à un niveau proche du niveau atteint au premier semestre (pour rappel 19,7%).

ELEVAGE : NET REBOND sur la fin de l'exercice

La division Elevage confirme sa meilleure orientation commerciale avec une croissance de +23,1% à taux de change constants au 4ème trimestre, lui permettant d'afficher sur l'ensemble de l'exercice une croissance de +7,3% à taux de change constants, supérieure à celle attendue initialement. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 93,4 M€, retrouvant un niveau proche du record de 95,0 M€ atteint en 2019-2020, avant la crise sanitaire.

L'année 2021-2022 a notamment été marquée par une activité soutenue, portée par les grands contenants et les gammes de bois œnologiques, ainsi que par une forte reprise des activités de conseil et de services de Vivelys, qui avaient été pénalisées par la crise sur l'exercice précédent. Les ventes de fûts sont restées globalement stables par rapport à l'année précédente. Une amélioration de la tendance s'est dessinée trimestre après trimestre, avec une reprise progressive et encourageante des commandes aux Etats-Unis.

Les tensions sur les matières premières, en particulier sur le bois, et l'inflation sur les coûts de production au second semestre pèseront sur la marge opérationnelle courante qui devrait être légèrement inférieure à celle de l'exercice précédent (pour rappel 12,0%).

Le groupe Oeneo publiera le 14 juin 2022 ses resultats annuels de l'exercice 2021-2022

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage des vins et des spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne Catherine Bonjour

Presse – Médias

+33 (0) 1 53 67 36 90

