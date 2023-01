Oeneo : croissance de 15% du CA au 3e trimestre

Oeneo annonce avoir réalisé sur son troisième trimestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 88,7 millions d'euros, en croissance de 15,3% (+14,5% à taux de change constant), avec des contributions homogènes de ses deux divisions élevage et bouchage.



Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2022-23 a ainsi progressé de 11,2% à 261,9 millions d'euros (+10,3% à taux de change constant), les deux activités ayant réalisé chacune le chiffre d'affaires à neuf mois le plus élevé de leur histoire.



L'avance prise conforte la confiance d'Oeneo sur son plan de marche, qui intègre par anticipation un net ralentissement sur le quatrième trimestre compte tenu d'une base de comparaison exigeante et des anticipations de commandes du troisième trimestre.



