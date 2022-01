Oeneo : enregistre une forte croissance au troisième trimestre

Oeneo a réalisé au troisième trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 76,9 millions d'euros, en croissance de 17,8% à taux de change constant et de 17,7% en données publiées. L'activité est également supérieure de 11,4% au troisième trimestre 2019-2020 avant la crise sanitaire. L'activité Bouchage a connu une progression de 23,3% de ses revenus à taux de change constants et l'activité Elevage, de 6,9%.



La Division Bouchage " réalisera une année record même si la croissance devrait logiquement ralentir en raison d'une base de comparaison de plus en plus élevée, tout en restant vigilante dans un contexte de hausse conjoncturelle des coûts de production ".



Pour la division Elevage, le quatrième trimestre sera marqué par la campagne dans l'hémisphère sud, avec un démarrage à date plutôt satisfaisant. La visibilité de la Division s'améliore progressivement et devrait permettre la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à celui de l'exercice précédent.