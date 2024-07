Oeneo est le n° 1 mondial de la tonnellerie destinée à l'élevage de vins et le n° 2 mondial des produits de bouchage de vins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de bouchage (69,2%) : notamment bouchons technologiques en liège pour vins tranquilles, vins effervescents et spiritueux, dans les gammes DIAM, MYTIK et SETOP ; - produits de tonnellerie (30,8%) : fûts, tonneaux, cuves, foudres et produits alternatifs (poudres, copeaux et staves) commercialisés sous les marques Seguin Moreau, Boisé, Tonnellerie Millet, Fine Northern Oak et Galileo. La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,7%), Europe (39,5%), Amérique (23,6%), Océanie (1,6%) et autres (5,6%).

Secteur Sylviculture