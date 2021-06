Compte de résultat consolidé (M€) 2019-2020 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 290,3 272,8 -6,0% Dont Bouchage 195,3 185,7 -4,9% Dont Elevage 95,0 87,1 -8,3% Résultat opérationnel courant 44,3 46,0 +3,9% Dont Bouchage 36,2 37,8 +4,3% Dont Elevage 11,7 10,5 -10,7% Dont Siège (3,6) (2,2) Na Résultat opérationnel non courant (1,8) (1,2) Résultat opérationnel 42,5 44,8 +5,4% Résultat financier (1,8) (1,9) Impôts (11,2) (11,3) Résultat Net des activites poursuivies 29,5 31,5 +7,0% Résultat net des activités abandonnées (1,2) - Résultat Net consolide 28,3 31,5 +11,5% Résultat Net consolide part du Groupe 28,3 31,5 +11,2% Capitaux Propres 286,8 319,5 +11,4% Endettement Net 54,3 5,1 na

Les comptes consolidés de l'exercice 2020-2021, clos le 31 mars 2021, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 22 juin 2021. Les procédures d'audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Le Groupe Oeneo a réalisé un exercice 2020-2021 très solide, affichant une belle résistance de son chiffre d'affaires malgré la crise sanitaire et les incendies en Californie. Fort de sa réactivité et de son agilité sur le plan opérationnel, le Groupe confirme ainsi la résilience de son modèle avec une progression de ses indicateurs de rentabilité, une forte génération de free cash-flow et la nette réduction de son endettement net.

Le chiffre d'affaires 2020-2021 s'élève à 272,8 M€, en baisse limitée de -6,0% (-5,1% à taux de change constant) dans un contexte favorisant la prudence des vignerons, qui ont majoritairement réduit leurs investissements durant cette crise sanitaire, en particulier ceux exposés au segment CHR (cafés-hôtels-restaurants), durement pénalisés par les mesures de restrictions. La Division Bouchage a retrouvé un niveau d'activité quasi normatif en fin d'exercice confirmant sa bonne dynamique commerciale. Le recul est un peu supérieur dans la Division Elevage, en raison du décalage conjoncturel des investissements.

Durant l'exercice, le Groupe s'est attaché à maîtriser et optimiser ses coûts matières ainsi que ses charges opérationnelles. Ces actions ont porté leurs fruits avec un résultat opérationnel courant qui ressort à 46,0 M€, supérieur de 1,7 M€ à celui de l'exercice précédent (+3,9%). La moins bonne absorption des coûts fixes liée au recul d'activité a été compensée par la bonne maîtrise des coûts de production et par une diminution des coûts commerciaux (réduction des salons et déplacements). Cette performance intègre aussi une baisse du coût lié aux plans d'intéressement à long terme, sous forme d'actions de performance, qui passe de -3,6 M€ en 2019-2020 à -2,6 M€ en 2020-2021, et le versement d'une prime exceptionnelle « Covid » de 1,2 M€ pour les collaborateurs du Groupe. La marge opérationnelle courante s'établit ainsi à 16,9% (17,8% hors coût des actions de performance).

Après comptabilisation de 1,2 M€ de charges non courantes, le résultat opérationnel progresse à 44,8 M€, soit une hausse de +5,4%. Le résultat financier est quasi stable à -1,9 M€, le surcoût ponctuel relatif à la mise en place du crédit syndiqué en début d'exercice étant compensé par des effets de change positifs sur la zone Amériques. Le niveau d'impôts est resté également stable et les activités abandonnées (fermées en début d'exercice) n'ont plus d'incidence sur le résultat net qui ressort ainsi à 31,5 M€, en progression de +11,5%.

Les capitaux propres s'élèvent à 319,5 M€ contre 286,8 M€ au 31 mars 2020. La trésorerie générée par l'activité est en forte progression à 68,9 M€, grâce à l'amélioration des résultats et à une réduction significative du BFR de 17,9 M€, en partie liée à l'ajustement du niveau des stocks. Elle couvre largement les investissements nets de l'exercice qui s'élèvent à 15,5 M€. Le free cash-flow s'établit ainsi à plus de 53 M€, directement affecté au service de la dette, à la réduction de l'endettement brut et au renforcement de la trésorerie disponible.

L'endettement net (intégrant les dettes liées aux loyers de 6,1 M€ - norme « IFRS 16 – contrat de location ») se réduit ainsi fortement à 5,1 M€ au 31 mars 2021 (vs 54,3 M€ un an auparavant), soit un taux d'endettement net très faible de 1,6%. La trésorerie disponible s'élève à 80,3 M€ confortant la solidité financière du Groupe.

Fort de ses bons résultats, le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 0,20 € par action.

Le Groupe Oeneo démarre ainsi l'exercice 2021-2022 avec des fondamentaux et des parts de marchés renforcés. Il bénéficiera, dès le 1er trimestre, outre d'une base de comparaison favorable, d'un climat d'affaires plus dynamique, les clients disposant désormais d'une meilleure visibilité avec le redémarrage de l'activité des CHR.

Commentaires sur la performance 2020-2021 par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante au-dessus de 20%

La Division Bouchage a réalisé en 2020-2021 un chiffre d'affaires de 185,7 M€ en recul limité de -4,9%. Près de 2,3 milliards de bouchons en liège ont été commercialisés, une performance portée par le renforcement des parts de marché sur la zone Amériques, en particulier en Amérique du Sud, et par la très bonne résistance des ventes en France.

Malgré la baisse d'activité, le résultat opérationnel courant de la Division est en hausse de 4,3% à 37,8 M€. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à un niveau élevé de 20,3% (21,1% hors coûts des actions de performance). Cette performance remarquable, au- dessus des attentes initiales, repose notamment sur la baisse du prix du liège consommé, la bonne maîtrise des coûts de production et la baisse des frais commerciaux. La Division continue également de recueillir les fruits de son plan Opticork et des gains de productivité associés.

La Division vise en 2021-2022 un retour à la croissance avec l'ambition de dépasser le cap des 200 M€ et le maintien d'un niveau de rentabilité opérationnelle courante de 20%.

ELEVAGE : Marge opérationnelle courante quasi stable

La Division Elevage enregistre un chiffre d'affaires de 87,1 M€ en recul de -8,3% (-7,4% à taux de change constant) dans un marché significativement impacté par les effets de la crise sanitaire et le report des investissements. L'offre diversifiée du Groupe et sa présence commerciale sur tous les continents ont permis à la Division d'atténuer cet effet conjoncturel.

Dans ce contexte, la Division est parvenue à préserver sa rentabilité opérationnelle courante à 12,0% (12,9% hors coût des actions de performance) grâce à des gains de productivité et de rendement matière, et à un contrôle strict des dépenses, notamment commerciales. Le redressement des Etablissements Cenci (renommés Seguin Moreau Ronchamp) se poursuit également, avec une perte opérationnelle réduite à -1,7 M€ sur l'exercice (-2,8 M€ en 2019-2020), dont seulement -0,7 M€ au second semestre.

Sur l'exercice 2021-2022, la Division continuera de porter ses efforts sur les actions d'optimisation de la productivité pour augmenter sa rentabilité dans un marché à la visibilité toujours incertaine. L'attentisme des donneurs d'ordre continue de prédominer, en raison de facteurs climatiques en Europe (impact des gels printaniers) et de l'effet décalé des incendies en Californie sur les investissements des clients.

Le groupe Oeneo publiera le 22 juillet 2021 après bourse son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

Annexes

Bilan

ACTIF 31/03/2021 31/03/2020 Ecarts d'acquisition 47 416 47 469 Immobilisations incorporelles 5 163 4 697 Immobilisations corporelles 139 022 138 039 Immobilisations financières 1 903 916 Impôts différés 1 928 1 724 Total Actifs Non Courants 195 432 192 845 Stocks et en-cours 129 297 138 253 Clients et autres débiteurs 80 199 93 926 Créances d'impôt 467 1 299 Autres actifs courants 2 470 2 765 Trésorerie et équivalents de trésorerie 80 315 53 474 Total Actifs Courants 292 748 289 718 Actifs liés aux activités destinées à être cédés 366 582 Total Actif 488 546 483 144 PASSIF 31/03/2021 31/03/2020 Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 187 352 157 802 Résultat de l'exercice 31 518 28 331 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 319 570 286 833 Intérêts minoritaires (82) (9) Total Capitaux Propres 319 488 286 823 Emprunts et dettes financières 65 158 83 294 Engagements envers le personnel 3 068 3 318 Autres provisions 35 145 Impôts différés 2 152 2 827 Autres passifs non courants 10 871 8 280 Total Passifs non courants 81 284 97 864 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 20 266 24 458 Provisions (part <1 an) 266 471 Fournisseurs et autres créditeurs 63 994 70 869 Autres passifs courants 3 248 2 643 Total Passifs courants 87 774 98 441 Passifs liés aux activités destinées à être cédés - 16 Total Passif et Capitaux propres 488 546 483 144

compte de resultats

En milliers d'euros 31/03/2021 31/03/2020 Chiffre d'affaires 272 815 290 258 Autres produits de l'activité 140 176 Achats consommés et variation de stock (107 777) (123 753) Charges externes (43 391) (45 966) Charges de personnel (55 682) (55 360) Impôts et taxes (2 957) (3 268) Dotation aux amortissements (15 677) (14 345) Dotation aux provisions (1 598) (1 860) Autres produits et charges courants 130 (1 608) Résultat Opérationnel Courant 46 003 44 274 Résultat sur cession de participations consolidées 387 Autres produits et charges opérationnels non courants (1 624) (1 816) Résultat Opérationnel 44 766 42 459 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 61 35 Coût de l'endettement financier brut (2 270) (1 234) Coût de l'endettement financier net (2 209) (1 199) Autres produits et charges financiers 358 (608) Résultat avant impôt 42 915 40 651 Impôts sur les bénéfices (11 284) (11 164) Résultat après impôt 31 632 29 486 Résultat des sociétés mises en équivalence (88) (5) Résultat net 31 544 29 481 Résultat net des activités poursuivies 31 544 29 481 Intérêts des minoritaires (26) 36 Résultat net des activités poursuivies (Part du groupe) 31 518 29 517 Résultat net des activités abandonnées (Part du groupe) - (1 186) Résultat net de l'ensemble consolidé 31 544 28 295 Résultat net (Part du groupe) 31 518 28 331 Résultat par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,49 0,44 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) 0,49 0,46 Résultat dilué par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,48 0,43 Résultat dilué par action des activités poursuivies (en euros) 0,48 0,45

tABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 31/03/2021 31/03/2020 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé 31 544 28 295 Résultat net consolidé des activités abandonnées - (1 186) Résultat net consolidé des activités poursuivies 31 544 29 481 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence 88 5 Elimination des amortissements et provisions 15 323 13 434 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution (232) (3) Elimination des produits de dividendes (202) - Charges et produits calculés liés aux paiements en action 2 085 3 178 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (50) (52) = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 48 556 46 043 Charge d'impôt 11 284 11 164 Coût de l'endettement financier net 2 209 1 199 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 62 049 58 406 Impôts versés (11 040) (12 903) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 17 908 (10 688) Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies 68 917 34 815 Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées - (206) = Flux net de trésorerie généré par l'activité 68 917 34 609 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre 543 - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (15 478) (18 458) Acquisitions d'actifs financiers (1 075) - Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 243 475 Cessions d'actifs financiers 108 - Dividendes reçus 202 - Variation des prêts et avances consentis (73) (24) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités poursuivies (15 530) (18 007) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités abandonnées - 488 = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (15 530) (17 519) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Acquisition et cession d'actions propres - 156 Emissions d'emprunts 529 73 242 Remboursements d'emprunts (12 643) (80 799) Intérêts financiers nets versés (1 843) (1 198) Dividendes versés par la société mère - (970) Dividendes versés aux minoritaires - (102) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités poursuivies (13 957) (9 671) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités abandonnées - (283) = Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (13 957) (9 954) Incidence de la variation des taux de change (21) (355) Variation de Trésorerie liés aux activités poursuivies 39 409 6 782 Trésorerie d'ouverture (nette des concours bancaires courants) 38 281 31 500 Trésorerie de clôture (nette des concours bancaires courants) 77 690 38 281 Variation de trésorerie (nette des concours bancaires courants) 39 409 6 781 Endettement net 5 109 54 278 Variation de l'endettement net (49 169) (5 943)

