Chiffre d'affaires (M€) 2020-2021 2019-2020 Variation Var à périmetre et taux de change constants 4ème trimestre 76,2 78,2 -2,7% -2,3% Dont Bouchage 57,6 58,7 -2,0% -2,0% Dont Elevage 18,6 19,5 -4,7% -3,0% 12 MOIS 272,8 290,3 -6,0% -5,1% Dont Bouchage 185,7 195,3 -4,9% -4,1% Dont Elevage 87,1 95,0 -8,3% -7,4%

Le Groupe Oeneo affiche un chiffre d'affaires de 76,2 M€ au 4ème trimestre 2020-2021, en recul de seulement -2,7% (-2,3% à taux de change constant), confirmant la bonne résilience de ses activités dans un contexte sanitaire qui favorise toujours l'attentisme des clients exposés au secteur des Cafés-Hôtels-Restaurants.

La Division Bouchage maintient un niveau de chiffre d'affaires très proche de celui de l'exercice précédent, avec notamment un mois de mars record et prometteur, qui confirme la solidité des parts de marché détenues par le Groupe. Comme sur les trimestres précédents, le recul reste un peu plus marqué dans la Division Elevage, en raison du décalage conjoncturel des investissements par les vignerons.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel à 272,8 M€, en baisse limitée de -6,0% (-5,1% à taux de change constant). Ce niveau d'activité est sensiblement supérieur aux prévisions réalisées au début de la crise sanitaire. Le Groupe Oeneo récolte les fruits de sa couverture internationale, de la compétitivité reconnue de son offre innovante et de la grande fidélité de ses clients.

Durant l'exercice, le Groupe s'est également attaché à optimiser ses charges opérationnelles et table ainsi sur une marge opérationnelle courante annuelle au moins égale à celle réalisée au premier semestre (pour rappel 16%), soit un niveau supérieur à l'exercice précédent.

commentaires du ca 2020-2021 par Division

BOUCHAGE : Trés belle resistance de l'ACTIVITE

La Division a réalisé un exercice 2020-2021 solide, avec un chiffre d'affaires de 185,7 M€, en baisse de seulement -4,9%. Une grande partie de ce recul provient du premier trimestre, fortement impacté par la crise sanitaire, la Division retrouvant sur les 3 trimestres suivants, un niveau de ventes proche de l'exercice précédent.

Près de 2,3 milliards de bouchons en liège ont été commercialisés avec une évolution très positive dans le segment très haut de gamme (Diam 10, 30 et Origine) et une bonne tenue des entrées de gamme, tandis que les gammes intermédiaires ont souffert des fermetures de la restauration un peu partout dans le monde. Dans ce contexte peu favorable, la Division est parvenue à maintenir un niveau de prix moyen similaire à celui de l'exercice précédent.

Sur le plan géographique, la Division a notamment renforcé ses parts de marché sur la zone Amériques, en particulier sur l'Amérique du Sud, et a affiché une très bonne résistance en France avec une activité quasi stable. L'Europe du Sud, Italie et Espagne, a été plus impactée en raison des conséquences de la crise sanitaire qui ont conduit les clients à reporter ou supprimer des mises en bouteilles.

La marge opérationnelle de la Division, soutenue par la bonne maitrise des coûts, en particulier au second semestre, sera supérieure à celle de l'exercice précédent et devrait être proche de 20%.

ELEVAGE : UNE ACTIVITE plus impactée par LE CONTEXTE

La division Elevage enregistre un chiffre d'affaires de 87,1 M€ en recul de -8,3% (-7,4% à taux de change constant). La performance est cependant meilleure qu'attendue initialement, grâce à la position diversifiée de Seguin Moreau qui a bénéficié de la bonne résistance du marché du Cognac, des Grands Contenants, et de la bonne tenue du marché des vins Haut de Gamme dans ce contexte difficile. Les ventes de produits boisés alternatifs ont également bien résisté, grâce au développement de son portefeuille clients en France et en Europe.

Ces gains de parts de marché ont permis d'atténuer l'impact conjoncturel lié à la crise sanitaire mondiale et aux premiers effets des incendies en Californie, conduisant de nombreux donneurs d'ordres à diminuer ou reporter leurs investissements.

Dans cette année atypique, la marge opérationnelle de la Division devrait être assez proche de celle réalisée sur l'exercice précédent (pour rappel 12,3%), les effets de gains de productivité mis en place cette année étant atténués par le manque ponctuel d'activité.

Le groupe Oeneo publiera le 23 juin 2021 ses resultats annuels de l'exercice 2020-2021

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

