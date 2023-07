Offerpad Solutions Inc, anciennement Supernova Partners Acquisition Company, Inc, est un fournisseur de solutions immobilières. La société offre des solutions d'achat en ligne et des solutions immobilières axées sur les données pour le client. Sa plateforme numérique Solutions Center permet aux utilisateurs de vendre et d'acheter leur maison en ligne et d'accéder à des services auxiliaires, tels que l'hypothèque et l'assurance titre. L'offre Express de la société permet aux vendeurs d'accéder au site Web ou à l'application mobile de la société pour recevoir une offre en espèces pour leur maison. L'offre Flex consiste à rénover et à mettre en vente les maisons d'un vendeur tout en lui fournissant une offre d'achat express de secours. Elle offre également l'accès à des services auxiliaires, notamment des services de titres et d'entiercement, ainsi que des solutions hypothécaires. La société a l'intention de fournir d'autres services à valeur ajoutée, notamment des solutions hypothécaires internes. Elle est présente dans environ 900 villes, notamment à Atlanta, Austin, Birmingham, Charlotte, Dallas, Denver, Houston, Jacksonville et Las Vegas.

Secteur Services immobiliers