Offerpad Solutions Inc. est une plateforme technologique pour l'immobilier résidentiel. Elle fournit des solutions d'achat et d'immobilier en ligne rationalisées et basées sur des données pour le client à la demande. Sa plateforme numérique Solutions Center offre aux utilisateurs une expérience holistique et centrée sur le client, leur permettant de vendre et d'acheter efficacement leurs maisons en ligne avec un accès simplifié aux services auxiliaires, tels que l'hypothèque et l'assurance titre. Sa plateforme propose une double approche pour aider les vendeurs de maisons. Dans le cadre de son service Express Cash Offer, les vendeurs peuvent accéder à son site web ou à son application mobile pour recevoir une offre d'achat au comptant pour leur maison. Son service Flex listing propose de rénover et de mettre en vente la maison d'un vendeur. Sa plateforme offre aux acheteurs la possibilité de parcourir et de visiter les maisons en ligne, d'accéder instantanément à ses listes sur certains marchés avec leurs appareils mobiles et de soumettre des offres d'achat en ligne dans un processus simple, à leur propre rythme, avec ou sans agent. L'entreprise est présente dans environ 1 800 villes.

Secteur Services immobiliers