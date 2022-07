OFFICE PLAST : information post AGO & AGE du 28/06/2022

Société « OFFICE PLAST » Société Anonyme Faisant Appel public à l'Epargne Au capital de 12 218 470 Dinars Siège social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB- B.P 156- 9070 BEJA MF : 947962F/A/M/000 - Identifiant unique : 947962F Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 28/06/2022 L'an deux mille vingt-deux et le vingt-huit juin à 09 heures et 30 minutes, les actionnaires de la Société OFFICE PLAST sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social sis à la Zone Industrielle N°2 à Medjez El Bab, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2021 ; 2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2021 3- Lecture et approbation des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2021 ; 4- Approbation des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ; 5- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2021 ; 6- Affectation des résultats de l'exercice 2021 7- Jetons de présence à octroyer aux administrateurs ; 8- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités Une feuille de présence a été établie et signée par chaque actionnaire présent ou son représentant dument mandaté. Après avoir constaté que la présente Assemblée Générale Ordinaire avait été régulièrement convoquée par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, Monsieur le président propose de procéder à la composition du bureau comme suit : Monsieur Mourad Matmati préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration. Monsieur Yassine ABID et Monsieur Raouf AOUADI, présents et acceptants, sont désignés comme scrutateurs. Monsieur Mhamed NASRI est désigné comme secrétaire. Ils ont tous accepté leurs fonctions. La feuille de présence certifiée conforme par le bureau permet de constater que le quorum est atteint par les actionnaires présents ou représentés à hauteur de 79,73 %, ce qui permet à l'Assemblée délibérer valablement. Le commissaire aux comptes convoqué par le Président du Conseil est présent. Le Président rappelle que le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2021, les rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés ainsi que la liste des actionnaires ont été mis à la disposition des actionnaires 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée et que tous les actionnaires ont été convoqués dans les délais, ce qui est confirmé et approuvé par tous les actionnaires présents ou représentés. Le Président déclare que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Le Président met à la disposition des actionnaires présents ou représentés ainsi que des deux scrutateurs les documents suivants : 1- La feuille de présence de l'Assemblée 2- Copie de l'avis publié au JORT contenant la convocation de l'AGO 3- Copie de l'avis publié au RNE contenant la convocation de l'AGO 4- Copie de l'avis de convocation publié au bulletin Officiel de la Bourse et au Bulletin du CMF 5- Les états financiers individuels et consolidés de la société relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, 6- Le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2021, 7- Les rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels

8- Le rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés 9- Le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, Le président de l'assemblée procède ensuite à la lecture du rapport du conseil relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021. Puis, le commissaire aux comptes procède à la lecture de ses rapports relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de son rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales. Après en avoir délibéré, et personne ne demandant plus la parole, le président met succinctement au vote les résolutions figurant dans l'ordre du jour. Première résolution : L'assemblée générale ordinaire entérine le mode, la date et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de convocation. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité Deuxième résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité Troisième résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales approuve les opérations réalisées en 2021. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité Quatrième résolution : L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2021. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité Cinquième résolution : L'assemblée générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2021 comme suit : Résultat de l'exercice -1 291 881 Résultats reportés 2020 1 361 991 Bénéfice Total 70 110 Réserves légales 3 506 Bénéfice distribuable 66 604 Report à nouveau 2021 66 604 Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution : L'assemblée générale fixe à 4 250,000 Dinars le montant net des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité Septième résolution : Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales et de publicité. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. Le Président Le Secrétaire Monsieur Mourad MATMATI Monsieur Mhamed NASRI Les Scrutateurs Monsieur Yassine ABID Monsieur Raouf AOUADI

Société « OFFICE PLAST » Société Anonyme Faisant Appel public à l'Epargne Au capital de 12 218 470 Dinars Siège social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB- B.P 156- 9070 BEJA MF : 947962F/A/M/000 - Identifiant unique : 947962F Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 28/06/2022 L'an deux mille vingt-deux et le vingt-huit juin à 12 heures, les actionnaires de la Société OFFICE PLAST sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sis à la zone Industrielle N°2 à Medjez El Bab, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration réuni le 25/05/2022 parue au JORT N° 69 du 14 juin 2022, et au Bulletin Officiel du Registre National des Entreprises (B.O.R.N.E) N° 114 du 08 juin 2022, Une feuille de présence a été établie et signée par chaque actionnaire présent ou son représentant dument mandaté. Après avoir constaté que la présente Assemblée Générale Extraordinaire avait été régulièrement convoquée par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, Monsieur le président propose de procéder à la composition du bureau comme suit : Monsieur Mourad MATMATI est nommé président de l'Assemblée

Monsieur Yassine ABID et Monsieur Raouf AOUADI appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.

Monsieur Mhamed NASRI est désigné secrétaire de la séance Le président constate l'absence de réserves quant à cette composition et demande que l'on en prenne acte. La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, représentent 79,73% des droits de vote. Par conséquent, l'Assemblée atteignant le quorum fixé par la loi et les statuts, est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement. Monsieur le président met à la disposition des actionnaires présents ou représentés ainsi que des deux scrutateurs les documents suivants : 1- Un projet des statuts de la société mis à jour 2- La liste des actionnaires 3- Les pouvoirs des actionnaires représentés 4- La feuille de présence 5- Le rapport du conseil d'administration 6- Le projet des résolutions Monsieur le président rappelle que l'Assemblée générale Extraordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1- Augmentation de capital par incorporation des réserves 2- Mise à jour des statuts 3- Pouvoirs pour formalité Première Résolution : L'assemblée Générale entérine le mode, la date et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de convocation. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité Deuxième résolution :Augmentation du Capital par incorporation des réserves L'Assemblée Générale prend acte de la proposition du Conseil d'Administration d'augmenter le Capital par incorporation des réserves afin de renforcer la trésorerie de la Société, Constatant que le capital social est entièrement libéré, l'Assemblée décide d'augmenter le Capital Social d'un montant de 2 443 694 DT par incorporation des réserves à prélever sur le compte des primes d'émission et l'émission de