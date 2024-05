Office Properties Income Trust est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur la propriété et la location d'immeubles de bureaux et d'immeubles à usage mixte sur des marchés américains sélectionnés et orientés vers la croissance. Ses principaux objectifs d'investissement comprennent l'augmentation des flux de trésorerie d'exploitation provenant de sources stables et diversifiées. Elle cherche à acquérir des biens ou des portefeuilles qui améliorent la composition globale de son portefeuille et produisent des rendements supérieurs à ceux des biens ou des portefeuilles qu'elle pourrait vendre. Les biens immobiliers qu'elle détient en propre sont au nombre de 152 et représentent environ 20,5 millions de pieds carrés louables. Ses propriétés ont été louées à plus de 258 locataires différents. Ses propriétés comprennent 445 Jan Davis Drive ; 131 Clayton Street ; 4344 Carmichael Road ; 711 S14th Avenue ; Folsom Corporate Center ; 100 Redwood Shores Parkway ; 7958 South Chester Street ; 12795 West Alameda Parkway ; 20 Massachusetts Avenue, et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial