GSSI attribue un contrat de 2 millions d'euros à Officina Stellare

(Alliance News) - Officina Stellare Spa a annoncé jeudi que l'Institut scientifique du Gran Sasso lui a attribué le contrat de fourniture du système optique Terzina pour le satellite de la mission spatiale NUSES - Neutrinos and Seismic Electromagnetic Signals.

La commande, d'une durée de 24 mois et d'une valeur totale de 2,0 millions d'euros, porte sur la conception, l'ingénierie et la construction de l'infrastructure mécanique et optique de l'instrument scientifique Terzina de nouvelle génération.

Le projet, promu et dirigé par GSSI en collaboration avec Thales Alenia Space, une joint venture entre Thales (67%) et Leonardo (33%), l'Institut National de Physique Nucléaire et l'Université de Genève, vise à développer et à valider de nouvelles technologies d'observation des particules élémentaires depuis l'espace, en embarquant deux instruments scientifiques à bord du satellite Nuses : Terzina et Zirè.

Il s'agit d'une mission d'étude sans précédent qui, grâce à des solutions techniques d'avant-garde, permettra non seulement de transférer en orbite des méthodes d'investigation qui n'étaient auparavant possibles que sur Terre, mais aussi d'ouvrir la voie à des programmes ultérieurs à plus grande échelle. Une fois livrée, la charge utile Officina Stellare sera intégrée par Thales Alenia Space Italy dans la plateforme satellitaire NIMBUS.

C'est une réalisation qui nous rend particulièrement satisfaits", a déclaré Gino Bucciol, vice-président de Sviluppo Business et cofondateur d'Officina Stellare. Après les nombreux contrats signés ces dernières semaines concernant des applications liées notamment à l'observation de la Terre à haute résolution, avec l'instrument innovant Terzina pour la mission Nuses, Officina Stellare confirme ses capacités et son esprit d'innovation technologique également en tant que fournisseur de charges utiles spatiales à des fins scientifiques et expérimentales".

Les actions d'Officina Stellare ont clôturé jeudi en baisse de 0,4 %, à 12,10 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

