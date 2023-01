Officina Stellare a signé un contrat avec Photo-Sonics

(Alliance News) - Officina Stellare Spa a annoncé qu'elle a été sélectionnée par Photo-Sonics Inc en tant que fournisseur qualifié pour la fourniture de plusieurs systèmes optiques à courte et longue portée, fonctionnant dans le spectre visible et infrarouge, nécessaires à l'exécution du projet MITS - Multispectral Imaging and Tracking System, lancé en 2019 par l'armée américaine.

Le programme de fourniture des systèmes optiques d'Officina Stellare sera développé sur une période d'environ cinq ans pour une valeur totale de plus de 9 millions d'euros. Il débutera par une première tranche de livraisons prévues au cours des deux prochaines années, avec une livraison en janvier 2025, pour une valeur d'environ 3,3 millions d'euros.

Gino Bucciol, Co - co-fondateur et vice-président du développement commercial - a déclaré : "La collaboration fructueuse entre Officina Stellare et Photo-Sonics, Inc, qui a débuté avec notre filiale Officina Stellare Corp, a commencé il y a environ 10 ans et nous sommes heureux de la concrétiser aujourd'hui avec ce contrat très important.

"Il s'agit d'une étape importante que Officina Stellare a atteinte après des années de développement des technologies optiques et mécaniques nécessaires pour répondre aux besoins de cette application de défense particulière, et le travail effectué au fil des ans avec PhotoSonics, Inc a été d'une grande importance. Je suis heureux de dire que Officina Stellare est maintenant l'un des très rares acteurs mondiaux qualifiés pour servir les clients pour ce type de produit, et je suis sûr que cette commande ouvrira la voie à de nombreuses autres opportunités similaires.

Officina Stellare est en hausse de 7,0% à EUR11,45 par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

