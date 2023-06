(Alliance News) - Officina Stellare Spa a annoncé mardi la signature d'un accord de développement technologique et de coopération industrielle avec Leonardo Spa et Thales Alenia Space - une coentreprise composée à 67 % de Thales et à 33 % de Leonardo.

L'accord, d'une durée de cinq ans, "vise à capitaliser sur les systèmes et les compétences spécialisées d'acteurs clés tels que Leonardo et Thales Alenia Space Italia au niveau national, en les associant à l'expertise technique et aux capacités de production d'Officina Stellare dans le domaine des systèmes optiques avancés pour l'espace", a expliqué l'entreprise dans une note.

"Dans le cadre de la collaboration signée, Leonardo, Thales Alenia Space Italia et Officina Stellare partageront leurs connaissances et leur expertise spécifiques pour développer de nouvelles solutions, applications et produits dans des domaines d'intérêt commun, dans le plein respect de leurs domaines industriels respectifs et de leurs opérations commerciales propriétaires existantes."

Lundi, Officina Stellare a clôturé dans le rouge (1,0 %) à 10,40 euros par action, tandis que Leonardo a clôturé à 10,18 euros par action.

