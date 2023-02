Officina Stellare remporte un contrat pour les télescopes du projet Iride

(Alliance News) - Officina Stellare Spa a annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat avec Argotec pour la fourniture du premier lot d'une série de télescopes spatiaux destinés à la mission d'observation de la Terre multispectrale à haute résolution qui composera la constellation de satellites italienne 'Iride'.

Le contrat, d'une durée de 30 mois et d'une valeur totale d'environ 3,3 millions d'euros, prévoit l'étude de conception et la production de charges utiles à haute résolution pour la constellation 'Iride', l'un des plus importants programmes spatiaux européens d'observation de la Terre, explique la société dans une note.

Réalisée à l'initiative du gouvernement italien grâce aux ressources du PNRR, la constellation sera achevée d'ici 2026, sous la gestion de l'Agence spatiale européenne et avec le soutien de l'Agence spatiale italienne.

"Il s'agit d'un projet unique, innovant et de haute technologie dont nous sommes fiers, et qui assure à Officina Stellare un rôle clé au sein de l'industrie spatiale italienne", déclare Gino Bucciol, vice-président du développement commercial et cofondateur d'Officina Stellare.

Pour sa réalisation, nous travaillerons en étroite synergie avec Argotec, avec l'importante contribution de TSD Space pour le sous-système d'imagerie de vol, une occasion supplémentaire d'accroître notre savoir-faire, et de contribuer au renforcement de l'industrie dans le secteur", conclut-il.

Officina Stellare se négocie dans le vert de 7,1% à 12,00 EUR par action.

