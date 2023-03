Officina Stellare signe des contrats avec Leonardo pour environ 4 millions d'euros

(Alliance News) - Officina Stellare Spa a annoncé mercredi avoir signé deux contrats avec Leonardo Spa pour la fourniture d'un système optique multispectral compact à ultra-haute résolution pour la mission PLATiNO3 et d'un système optique hyperspectral à moyenne résolution pour la mission PLATiNO4 de l'ASI.

"L'objectif des missions est de fournir des images spatiales et spectrales de haute précision de la surface de la Terre à l'aide d'une instrumentation innovante et compacte afin de soutenir, selon une clé évolutive, les futures missions optiques d'ASI et de fournir des images pour la surveillance de l'environnement et des terres", explique la société dans une note.

Les contrats, d'une durée d'environ 14 mois et d'une valeur totale d'environ 3,8 millions d'euros, prévoient l'étude de conception et la construction de télescopes spatiaux utilisés par les charges utiles de Leonardo, pour les missions PLATiNO3 et PLATiNO4, promues et financées par l'Agence spatiale italienne.

Mardi, Officina Stellare a clôturé dans le rouge de 4,8 pour cent à 12,85 euros par action.

