Star Workshop, 3 millions d'euros de subventions du ministère de l'Entreprise

(Alliance News) - Officina Stellare Spa a annoncé jeudi qu'elle avait reçu des subventions du ministère italien des entreprises et de l'industrie pour la mise en œuvre du projet "Monitoring and Communication Technologies for the New Space Economy MaC Tech".

Le projet a une durée de 36 mois et sera réalisé en collaboration avec le Conseil national de la recherche - Institut de photonique et de nanotechnologie.

Le coût total éligible déterminé lors de l'évaluation préliminaire est de 6,6 millions d'euros, ce qui correspond à une subvention totale de 3,0 millions d'euros, dont 2,1 millions d'euros sous forme de contribution aux dépenses et 911.815,30 euros sous forme de financement subventionné.

Le projet concerne le développement de technologies clés habilitantes, explique l'entreprise dans une note : KET 2 Photonique et micro/nanoélectronique et KET 6 Connexion et sécurité numérique dans le domaine de la cryptographie quantique et leur applicabilité à la communication spatiale/terrestre optique et à l'observation de la Terre.

L'action d'Officina Stellare se négocie dans le vert de 1,7% à 12,25 euros par action.

