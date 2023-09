OFS Credit Company, Inc. est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement principal de la société est de générer un revenu courant, l'objectif secondaire étant de générer une plus-value en capital. La société cherche à investir environ 80 % de ses actifs, ou ses actifs nets plus les emprunts, dans des instruments de crédit à taux variable et d'autres investissements de crédit structurés, y compris la dette des collateralized loan obligations (CLO) et les titres subordonnés, c'est-à-dire les titres résiduels ou les titres de participation ; des investissements de crédit d'entreprise traditionnels, y compris des prêts à effet de levier et des obligations à haut rendement ; des investissements de crédit opportunistes, y compris des situations de crédit stressées et en difficulté et des investissements de crédit long/short, ainsi que d'autres instruments liés au crédit. Les CLO dans lesquels il investit sont garantis par des portefeuilles composés principalement de prêts garantis de premier rang américains de qualité inférieure à celle de l'investissement. Son conseiller en investissement est OFS Capital Management, LLC.