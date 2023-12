OGE Energy Corp. est une société holding détenant des investissements dans des fournisseurs d'énergie et de services énergétiques, qui propose la livraison physique et des services connexes pour l'électricité en Oklahoma et dans l'ouest de l'Arkansas. Elle détient également des investissements dans Enable et Energy Transfer, qui propose des services liés au gaz naturel, au pétrole brut et aux LGN. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : les activités des compagnies d'électricité et les activités du secteur intermédiaire du gaz naturel. Le segment des activités de la compagnie d'électricité est exploité par sa filiale OG&E, qui produit, transporte, distribue et vend de l'énergie électrique en Oklahoma et dans l'ouest de l'Arkansas. Le territoire de service franchisé d'OG&E comprend Fort Smith, Arkansas et les communautés environnantes. Le segment des opérations intermédiaires de gaz naturel comprend son investissement dans les titres de participation d'Energy Transfer acquis lors de la fusion Enable/Energy Transfer. Le segment comprend également les coûts de pension et de retraite des employés détachés d'Enable.