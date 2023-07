Ohio Valley Banc Corp. est une société holding financière. La société est une société holding pour The Ohio Valley Bank Company (la Banque). La Banque est principalement engagée dans la banque commerciale et la banque de détail. La Banque est une institution financière à service complet qui propose une combinaison de services bancaires commerciaux et grand public dans le sud-est de l'Ohio, ainsi que dans l'ouest de la Virginie-Occidentale. Les services de la Banque comprennent l'acceptation de dépôts sur des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes à terme et des comptes du marché monétaire ; l'octroi et le suivi de prêts personnels, commerciaux, de prêts sur plan et de prêts étudiants ; et l'octroi de prêts à la construction et de prêts immobiliers. La société possède également trois filiales non bancaires : Loan Central, Inc. qui accorde des prêts (Loan Central) ; Ohio Valley Financial Services Agency, LLC, qui facilite la perception de commissions sur les assurances vendues par la Banque et Loan Central (Ohio Valley Financial Services), et OVBC Captive, Inc. une société d'assurance dommages à but limité (OVBC Captive).

Secteur Banques