Les actions indiennes ont ouvert en hausse vendredi, tirées par les valeurs des technologies de l'information et suivant les gains des autres pays asiatiques, après que les données sur le marché du travail américain ont atténué les craintes d'une récession probable dans la première économie du monde.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 1,01% à 24 362,25, à 9:25 IST, et le S&P BSE Sensex a ajouté 1,01% à 79 681,5.

Les 13 principaux secteurs ont tous enregistré des gains. L'indice des technologies de l'information a bondi de 2% et a été le secteur le plus performant. Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis, inférieures aux prévisions, ont apaisé les craintes de récession dans la plus grande économie du monde, qui est également une source importante de revenus pour le secteur.

LTIMindtree, Tech Mahindra et HCLTech ont progressé de plus de 2 % chacun et figurent parmi les cinq principales valeurs du Nifty 50.

L'indice des technologies de l'information a perdu 2 % jeudi, avant la publication des données.

Les autres marchés asiatiques, qui ont connu une forte baisse en début de semaine après que le rapport sur l'emploi de juillet ait suscité des inquiétudes quant à une récession aux États-Unis, ont également rebondi ce jour-là. L'indice MSCI Asia ex-Japan a gagné 1,9 %.

Parmi les valeurs individuelles, Eicher Motors a augmenté d'environ 4,5 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le trimestre de juin grâce à de fortes ventes de motos Royal Enfield, plus chères.

ONGC a augmenté de 3,5% après que Morgan Stanley ait augmenté le prix cible de 302 roupies à 430 roupies et ait réitéré sa note de "surpondération" sur le titre.

"Nous faisons d'ONGC notre premier choix parmi les producteurs asiatiques", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, citant un super cycle de bénéfices probable pour la société.

Eicher Motors et ONGC ont été les deux principaux gagnants du Nifty 50.

(1 $ = 83,9530 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Janane Venkatraman)