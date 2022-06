Exclusif : Les États-Unis vont laisser Eni et Repsol expédier le pétrole vénézuélien vers l'Europe contre une dette - sources

Le volume de pétrole qu'Eni et Repsol devraient recevoir n'est pas important, a déclaré l'une des personnes, et tout impact sur les prix mondiaux du pétrole sera modeste. Mais le feu vert de Washington à la reprise des flux de pétrole du Venezuela vers l'Europe, gelés depuis longtemps, pourrait donner un coup de pouce symbolique au président vénézuélien Nicolas Maduro.

Le Département d'Etat américain a donné le feu vert aux deux compagnies pour reprendre les expéditions dans une lettre, ont indiqué les personnes concernées. L'administration du président américain Joe Biden espère que le brut vénézuélien pourra aider l'Europe à réduire sa dépendance à l'égard de la Russie et à rediriger certaines cargaisons du Venezuela vers la Chine. Un autre objectif est d'inciter Maduro à relancer les pourparlers politiques avec l'opposition vénézuélienne, ont déclaré deux des personnes à Reuters.

Les deux entreprises énergétiques européennes, qui ont des coentreprises avec la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, peuvent compter les cargaisons de brut sur les dettes impayées et les dividendes en retard, ont dit les personnes.

Une condition essentielle, selon l'une des personnes, est que le pétrole reçu "doit aller en Europe. Il ne peut pas être revendu ailleurs".

Washington pense que PDVSA ne bénéficiera pas financièrement de ces transactions sans espèces, contrairement aux ventes actuelles de pétrole du Venezuela à la Chine, a déclaré cette personne. La Chine n'a pas adhéré aux sanctions occidentales contre la Russie, et a continué à acheter du pétrole et du gaz russes malgré les appels des États-Unis.

Les autorisations ont été accordées le mois dernier, mais les détails et les restrictions de revente n'ont pas été rapportés auparavant.

Eni et Repsol n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

AUTRES EXCLUS

Washington n'a pas fait d'allocations similaires pour la major pétrolière américaine Chevron Corp, l'indienne Oil and Natural Gas Corp Ltd (ONGC) et la française Maurel & Prom SA, qui ont également fait pression sur le Département d'État et le Département du Trésor des États-Unis pour prendre du pétrole en échange de milliards de dollars de dettes accumulées par le Venezuela.

Les cinq compagnies pétrolières ont cessé d'échanger du pétrole contre des dettes à la mi-2020, au milieu de la campagne de "pression maximale" de l'ancien président américain Donald Trump qui a réduit les exportations de pétrole du Venezuela mais n'a pas réussi à évincer Maduro.

PDVSA n'a pas prévu qu'Eni et Repsol prennent des cargaisons ce mois-ci, selon un programme de chargement préliminaire de PDVSA du 3 juin vu par Reuters.

La vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a tweeté le mois dernier qu'elle espérait que les ouvertures américaines "ouvriront la voie à la levée totale des sanctions illégales qui affectent notre peuple tout entier."

OUVERTURE À CARACAS

L'administration Biden a tenu ses discussions au plus haut niveau avec Caracas en mars, et le Venezuela a libéré deux des au moins 10 citoyens américains emprisonnés et a promis de reprendre les négociations électorales avec l'opposition. Maduro n'a pas encore convenu d'une date pour retourner à la table des négociations.

Les législateurs républicains et certains collègues démocrates de Biden qui s'opposent à tout assouplissement de la politique américaine à l'égard de Maduro ont critiqué l'approche américaine du Venezuela, la jugeant trop unilatérale.

Washington maintient que tout nouvel allègement des sanctions à l'encontre du Venezuela sera conditionné à des progrès vers un changement démocratique, alors que Maduro négocie avec l'opposition.

Le mois dernier, l'administration Biden a autorisé Chevron, la plus grande compagnie pétrolière américaine encore présente au Venezuela, à discuter avec le gouvernement de Maduro et PDVSA au sujet de futures opérations au Venezuela.

À peu près à la même époque, le département d'État américain a secrètement envoyé des lettres à Eni et Repsol pour leur dire que Washington "ne s'opposerait pas" à ce qu'elles reprennent les accords "pétrole contre dette" et acheminent le pétrole en Europe, a déclaré l'une des sources à Reuters.

Les lettres leur assuraient qu'ils ne subiraient aucune sanction s'ils prenaient des cargaisons de pétrole vénézuélien pour recouvrer des dettes en suspens, ont dit deux personnes à Washington.

CONSIDÉRATION DE CHEVON

La demande de Chevron au Trésor américain pour étendre ses opérations au Venezuela est intervenue au moment où le Département d'État a émis les lettres de non-objection à Eni et Repsol. La personne familière avec la question à Washington a refusé de dire si la demande de Chevron restait à l'étude.

La major pétrolière américaine a reçu une prolongation de six mois d'une licence qui préserve ses actifs et l'approbation des États-Unis pour discuter avec les représentants du gouvernement vénézuélien des opérations futures.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si Washington avait donné son accord aux échanges antérieurs de brut contre du carburant que les entreprises européennes ont effectués avec PDVSA jusqu'en 2020, échanges qui ont soulagé le Venezuela assoiffé d'essence.

La Chine est devenue le plus gros client du pétrole vénézuélien, avec pas moins de 70 % des cargaisons mensuelles destinées à ses raffineurs.