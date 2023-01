L'Inde plafonne la marge commerciale sur la revente du gaz des gisements en eaux profondes

Le gouvernement fédéral fixe le prix plafond du gaz produit à partir des gisements en eaux profondes, car le pays souhaite porter la part du gaz naturel dans son panorama énergétique à 15 % d'ici 2030, contre 6,2 % actuellement.

L'Inde autorise les producteurs à vendre le gaz produit à partir de gisements en eau profonde, qui sont coûteux et difficiles à explorer, à leurs filiales et à d'autres acheteurs par le biais de plateformes d'enchères électroniques, à un prix égal ou inférieur au prix plafond.

Certains acheteurs, y compris les filiales des producteurs, réalisaient des bénéfices en revendant le gaz à des taux plus élevés à d'autres industries par le biais de négociations et sur les bourses du gaz, a déclaré un fonctionnaire du ministère du pétrole.

La notification fixe la marge commerciale pour la vente à l'industrie de l'urée et du gaz de cuisson à 200 roupies indiennes (2,46 $) par mille mètres cubes pour 2023.

La marge commerciale pour la vente aux autres industries est fixée aux marges pour le gaz acheté dans le cadre d'un accord à long terme avec le Qatar - à environ 16,62 roupies par million d'unités thermiques britanniques pour cette année, selon l'ordonnance.

Environ un cinquième de la production totale de gaz de l'Inde est produit à partir de gisements difficiles à explorer et cette part devrait augmenter car Reliance Industries et Oil and Natural Gas Corp prévoient d'augmenter la production de leurs actifs, au large de la côte est du pays.

Les nouvelles règles de commercialisation veulent que les soumissionnaires précisent "s'ils souhaitent acheter du gaz par le biais de la vente aux enchères pour leur propre usage en tant que consommateurs finaux (y compris pour l'usage des entités de leur groupe) ou en tant que négociant", indique l'ordonnance. La hausse des prix dissuade déjà les consommateurs d'utiliser le gaz. La consommation globale de gaz en Inde a diminué de 7,3 % par an entre avril et novembre 2022, les huit premiers mois de cette année fiscale, selon les données du gouvernement.

(1 $ = 81,1970 roupies indiennes)