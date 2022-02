Les actions indiennes chutent de 2 % en raison de l'escalade des tensions en Ukraine

L'indice NSE Nifty 50 a chuté de 2,1% à 17.018, à 0346 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en baisse de 2,1% à 56.910,46.

Les valeurs bancaires étaient sous le radar après que l'agence fédérale d'investigation indienne a déposé une plainte de la police contre ABG Shipyard Ltd et ses promoteurs, l'accusant d'avoir escroqué les créanciers de 228,42 milliards de roupies.

L'indice bancaire Nifty a chuté de 2,8 %, tandis que l'indice bancaire du secteur public a perdu 3,5 %.

Pendant ce temps, la compagnie d'assurance publique Life Insurance Corp of India a déposé dimanche un projet de documents auprès de l'autorité de régulation du marché pour vendre 5 % de ses actions afin de lever potentiellement près de 8 milliards de dollars, ce qui éclipse de loin la plus grande introduction en bourse de la troisième plus grande économie d'Asie.

L'Inde devrait publier les données sur l'inflation pour janvier plus tard dans la journée.