Les actions indiennes chutent de plus de 2% alors que les prix du pétrole s'envolent en raison de la crise ukrainienne

L'indice de référence NSE Nifty 50 était en baisse de 2,39% à 15 857 à 0349 GMT et le S&P BSE Sensex a chuté de 2,52% à 52 963,78. Les deux indices ont étendu leurs pertes à une quatrième session consécutive. La semaine dernière, ils ont également affiché leur quatrième perte hebdomadaire consécutive.

Les prix du pétrole ont grimpé lundi après que les États-Unis et leurs alliés européens ont étudié la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe, tandis que les retards dans le retour potentiel du brut iranien sur les marchés mondiaux ont ravivé les craintes concernant l'offre.

L'Inde est le troisième plus grand importateur de pétrole brut au monde, et la hausse des prix fait grimper le déficit commercial et le déficit des comptes courants du pays, tout en affectant la roupie et en alimentant l'inflation importée.

L'indice bancaire, l'indice des services financiers, l'indice des banques du secteur privé, l'indice de l'automobile et l'indice des technologies de l'information du Nifty ont été parmi les principaux perdants, chutant de 2 à 4 %.