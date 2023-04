L'Inde accepte le rapport du groupe d'experts sur le gaz et réduit les prix du gaz

Le prix s'appliquera aux acheteurs industriels et aux entreprises des secteurs des engrais et de la distribution de gaz de ville et sera fixé sur une base mensuelle.

L'année dernière, l'Inde a mis en place le groupe, dirigé par l'expert en énergie Kirit Parikh, pour revoir la formule de tarification du gaz en Inde afin de garantir des prix équitables aux consommateurs après que les prix fixés par l'État pour le gaz provenant d'anciens gisements et un prix plafond pour la production de blocs difficiles d'accès ont atteint des niveaux record.

La semaine dernière, l'Inde s'est abstenue d'augmenter les prix du gaz produit à partir des anciens blocs dans le cadre d'une révision semestrielle pour la période avril-septembre, car le cabinet n'a pas pu se réunir pour discuter du rapport du groupe d'experts sur le gaz.

Le prix mensuel du gaz produit à partir des anciens blocs sera fixé à 10 % de la moyenne mensuelle du panier de pétrole brut indien, avec un plafond de 6,5 $/mmBtu et un prix plancher de 4 $/mmBtu, a déclaré le ministre de l'information Anurag Thakur à la presse.

Après deux ans, le prix plafond et le prix plancher augmenteront chaque année de 25 cents, a déclaré le secrétaire d'État au pétrole, Pankaj Jain.

Les bruts d'Oman et de Dubaï représentent en moyenne 75,6 % du panier de pétrole brut de l'Inde, 24,5 % provenant du Brent daté.

Dans la formule précédente, l'Inde a lié les prix du gaz à des références mondiales, dont le Henry Hub, le gaz de l'Alberta, le NBP et le gaz russe.

Les anciens gisements, principalement exploités par Oil and Natural Gas Corp et Oil India Ltd, représentent environ 80 % de la production annuelle de gaz de l'Inde, qui s'élève à quelque 91 milliards de mètres cubes.

La baisse des prix du gaz aurait des répercussions sur les bénéfices des deux sociétés. Toutefois, la production supplémentaire de gaz provenant de nouveaux puits grâce à de nouveaux investissements dans d'anciens blocs sera vendue avec une prime de 20 %, a déclaré le secrétaire d'État au pétrole, M. Jain.

Il a également indiqué que la notification sur la tarification serait publiée demain et entrerait en vigueur à partir de samedi.

La révision de la tarification du gaz fait également partie de l'objectif du Premier ministre Narendra Modi de faire passer la part du gaz dans le panorama énergétique indien de 6,2 % à 15 % d'ici 2030, afin d'aider l'Inde à atteindre l'objectif d'émissions nettes de carbone nulles fixé pour 2070.