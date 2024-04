Oil India Limited est une société intégrée d'exploration et de production basée en Inde, active dans le secteur amont, qui fournit du pétrole brut et du gaz naturel. Les segments de la société comprennent le pétrole brut, le gaz naturel, le GPL, le transport par pipeline, les énergies renouvelables et autres. Elle possède et exploite un ensemble d'installations et d'équipements pour réaliser des travaux sismiques et géodésiques, l'acquisition, le traitement et l'analyse de données bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D), le forage, le développement et la production de gisements de pétrole et de gaz, la production de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le transport par oléoduc. La société possède et exploite un oléoduc de transport de pétrole brut entièrement automatisé d'une longueur d'environ 1157 kilomètres entre Naharkatia et Barauni. Les activités de la société dans le pays sont réparties dans les États d'Assam, d'Arunachal Pradesh, de Mizoram, de Tripura, de Nagaland, d'Odisha, d'Andhra Pradesh et du Rajasthan, ainsi que dans les zones offshore d'Andaman, de Kerala-Konkan et dans les eaux peu profondes de KG.