Oil States International, Inc. est un fournisseur de produits manufacturés et de services à des clients des secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la défense. Les produits fabriqués par la société comprennent des biens d'équipement de haute technicité, ainsi que des produits utilisés pour le forage, la construction de puits et la production de pétrole et de gaz naturel. Elle opère à travers trois segments. Le segment Offshore/Produits manufacturés fournit des produits et des services aux clients dans les différentes régions productrices de pétrole brut et de gaz naturel offshore du monde. Le segment Well Site Services comprend une gamme d'équipements et de services utilisés pour forer, établir et maintenir le flux de pétrole et de gaz naturel à partir d'un puits tout au long de son cycle de vie. Le segment des technologies de fond de puits comprend l'activité GEODynamics et fournit des systèmes de perforation du pétrole et du gaz, des outils de fond de puits et des services à l'appui des opérations de complétion, d'intervention, de câblage et d'abandon de puits.

