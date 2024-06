Oiltek International Limited est un fournisseur intégré de technologies de traitement et de solutions d'énergie renouvelable. Ses segments comprennent la raffinerie d'huiles comestibles et non comestibles, l'énergie renouvelable et les ventes et le commerce de produits. Son segment Raffinerie d'huiles comestibles et non comestibles fournit des services aux industries des huiles comestibles et non comestibles, tels que l'ingénierie, l'approvisionnement, la conception, la construction et la mise en service d'usines de raffinage d'huiles comestibles et non comestibles, de produits spécialisés en aval et d'usines de traitement. Son secteur des énergies renouvelables fournit des services tels que l'ingénierie, l'approvisionnement, la conception, la construction et la mise en service de biodiesel multi-produits, de biodiesel enzymatique, de carburant d'hiver et d'usines de récupération de méthane à partir des effluents des moulins à huile de palme. Son segment "Product Sales and Trading" se consacre à la vente de produits chimiques spécialisés et de composants d'ingénierie. Il s'occupe également de la modernisation et de l'adaptation des installations existantes et de l'ingénierie d'infrastructure clé en main en dehors des limites de la batterie.

Secteur Transformation des aliments