Okeanis Eco Tankers Corp est une compagnie pétrolière internationale basée en Grèce, active dans le secteur du transport maritime de pétrole brut. Elle est engagée dans l'exploitation et l'investissement dans des navires-citernes, avec l'ambition de posséder, d'affréter et d'exploiter des navires-citernes. La société possède, par l'intermédiaire de ses filiales propriétaires de navires, les SPV (special purpose vehicles), une flotte de 14 navires-citernes, dont 6 Suezmax et 8 VLCC.