Les bourses de cryptomonnaies s'empressent de couper les liens avec les utilisateurs chinois après une nouvelle vague de répression.

Les bourses de cryptomonnaies et les fournisseurs de services de cryptomonnaies s'efforcent de rompre les liens commerciaux avec les clients de la Chine continentale, après que Pékin a décrété vendredi dernier une interdiction générale de tous les échanges et minages de cryptomonnaies. Après des années d'efforts pour contrôler le secteur, dix puissants organismes gouvernementaux chinois, dont la banque centrale, ont déclaré que les bourses étrangères n'avaient plus le droit de fournir des services aux investisseurs de la Chine continentale via Internet - une zone auparavant grise - et ont promis de lutter ensemble contre les activités "illégales" liées aux cryptomonnaies. Huobi Global et Binance, deux des plus grandes bourses du monde et populaires auprès des utilisateurs chinois, ont arrêté les nouvelles inscriptions de comptes par des clients du continent. Huobi a également déclaré qu'elle nettoierait les comptes existants d'ici la fin de l'année. "Le jour même où nous avons vu l'avis, nous avons commencé à prendre des mesures correctives", a déclaré Du Jun, cofondateur de Huobi Group, dans une déclaration à Reuters. Du n'a pas donné d'estimation du nombre de ses utilisateurs qui seraient affectés, disant seulement que Huobi, autrefois le plus grand échange de crypto au monde, s'était lancé dans une stratégie d'expansion mondiale il y a plusieurs années et avait connu une croissance régulière en Asie du Sud-Est et en Europe. Les actions des entreprises liées aux crypto-monnaies ont chuté lundi, la société de gestion d'actifs et de négociation de crypto-monnaies Huobi Tech plongeant de 23 % et OKG Technology Holdings Ltd, une société de fintech détenue en majorité par Xu Mingxing, le fondateur de la bourse de crypto-monnaies OKcoin, perdant 12 %. TokenPocket, un fournisseur de services populaire de portefeuilles de crypto-monnaies, a également déclaré dans un avis aux clients qu'il mettrait fin aux services aux clients de Chine continentale qui risquent de violer les politiques chinoises et qu'il "embrasserait activement" la réglementation. Il a ajouté qu'il accueillait favorablement la coopération de la Chine dans les technologies blockchain. De nombreuses bourses de crypto-monnaies chinoises ont fermé ou se sont déplacées à l'étranger en 2017, après que la Chine, qui était autrefois le plus grand centre de commerce et de minage de bitcoins au monde, a interdit à ces plateformes de convertir la monnaie légale en cryptomonnaies et vice versa. Puis, en mai de cette année, le Conseil d'État chinois a promis d'interdire le commerce et le minage de bitcoins. Au milieu de la répression, d'autres types de sociétés de crypto-monnaies chinoises ont quitté la Chine au cours des derniers mois, a déclaré Flex Yang, fondateur et PDG de Babel Finance, ajoutant que l'impact de la dernière politique serait "limité". Le fournisseur chinois de services financiers en crypto a ouvert ce mois-ci un nouveau siège commercial à Singapour. Cobo, une plateforme de gestion et de conservation d'actifs en crypto, a également récemment déplacé son siège social de Pékin à Singapour. (Reportage de Samuel Shen et Andrew Galbraith ; édition d'Edwina Gibbs)

© Zonebourse avec Reuters 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HUOBI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED -14.53% 10 61.55% OKG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1.61% 0.315 28.05%