Okta, Inc. a annoncé qu'Anthony Bates, président et directeur général de Genesys Cloud Services, Inc. a été nommé au conseil d'administration de la société, à compter du 21 juin 2024. M. Bates est président-directeur général de Genesys Cloud Services, Inc. où il travaille en tant que PDG depuis 2019 et président depuis 2021. M. Bates était auparavant vice-président du conseil d'administration de Social Capital Hedosophia Holdings Corp.

("Social Capital"), une société d'acquisition spécialisée, de 2017 à 2019. De mai 2017 à juin 2018, M. Bates a occupé le poste de directeur général de la croissance chez Social Capital. De juin 2014 à décembre 2016, M. Bates a été président de GoPro, Inc. un fabricant d'appareils de capture vidéo et photo.

De juin 2013 à mars 2014, M. Bates a été vice-président exécutif chargé du développement commercial et de l'évangélisation de Microsoft Corporation, une société de logiciels. M. Bates a été directeur général de Skype Inc. fournisseur d'applications logicielles et de produits de communication Internet connexes, d'octobre 2010 jusqu'à son acquisition par Microsoft en 2011, après quoi M. Bates a été président de la division Skype de Microsoft jusqu'en juin 2013. De 1996 à octobre 2010, M. Bates a occupé diverses fonctions chez Cisco Systems, Inc. un fournisseur d'équipements de réseau, la dernière en date étant celle de vice-président principal et directeur général de Enterprise, Commercial and Small Business.