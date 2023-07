OKwind : réaffirme ses objectifs 2023 et 2026

Aujourd'hui à 18:29 Partager

OKwind a enregistré un bond de 178% de ses revenus au premier semestre à 37,5 millions d'euros. Les prises de commandes fermes du spécialiste des systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation ont atteint 45,2 millions d'euros, en croissance de 76%. La société fait remarquer que les prises de commandes du deuxième trimestre ont été légèrement inférieures au précédent trimestre du fait du contexte haussier des taux d'intérêt. Elle juge cependant que situation ne remet aucunement en cause sa trajectoire et ses ambitions de développement.



Au total, le carnet de commandes a fortement progressé et s'établissait à 52 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 18,5 millions d'euros au 30 juin 2022.



Louis Maurice, Fondateur et Président de Groupe OKwind, a déclaré : " Trimestre après trimestre, la Société enregistre une forte croissance de ses revenus et maintient une solide dynamique commerciale. L'optimisation de nos outils industriels, la structuration des équipes et de nos process nous permettent d'être en capacité de faire face à la très forte augmentation de notre activité ".



OKwind a confirmé ses objectifs à court et moyen terme. Il cible cette année un chiffre d'affaires d'au moins 85 millions d'euros et taux d'Ebitda consolidé supérieur à 12%. Pour 2026, le groupe table sur un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros et sur un taux d'Ebitda consolidé d'environ 20%.