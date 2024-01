Groupe Okwind est spécialisé dans le développement de solutions de production et de consommation d'énergie verte en circuit court. La société propose, aux particuliers, aux exploitations agricoles, aux sites industriels et aux collectivités, des solutions d'autoconsommation destinées à générer et à consommer sa propre énergie grâce à des trackers photovoltaïques intelligents et performants, et permettant une gestion intelligente de la production et de la consommation d'énergie via des solutions d'intelligence artificielle. La totalité du CA est réalisée en France.